Zoológico de León vive duelo por muerte del elefante africano "Davy"

LEÓN, Gto., agosto 9 (EL UNIVERSAL).- El Zoológico de León se declaró en duelo por la muerte del elefante africano "Davy", de aproximadamente 50 años de edad, a causa de un problema abdominal agudo.

"Davy", quien llegó al zoológico en 1989 procedente de Florida, el 1 de agosto dejó sola a su compañera "Mara".El presidente del patronato del Zoo, Adolfo Gómez Velázquez, dijo que por ahora no tienen previsto adquirir otro elefante macho, puesto que deben guardar duelo."Tenemos que esperar, tenemos que hacer primero el duelo", acotó.Explicó que "Mara" es sensible y se encuentra triste por la partida de su compañero."Davy" y "Mara" fueron rescatados de Florida hace muchos años, en donde mataron a toda su manada. El elefante macho falleció debido a un síndrome abdominal agudo, de acuerdo al dictamen de expertos, sin embargo, aún se esperan los resultados de la necropsia.Días antes de su muerte, los cuidadores de animales reportaron que "Davy" estaba triste y había dejado de comer, por lo que personal veterinario procedió a realizarle estudios clínicos."Reportaron que no había consumido alimento y se veía deprimido, por lo que se le tomaron muestras de sangre para biometría hemática y química sanguínea completa para elaborar un diagnóstico preciso", informó el patronato del zoológico.El personal operativo y veterinarios lloraron por su partida, compartió.