La migración mundial a Estados Unidos

Los políticos solo pueden tomar decisiones políticas,

no económicas

John Steele Gordon

El fenómeno de la migración de personas de su territorio o país hacia otro lugar, es algo que se ha dado durante toda la historia, y esto se debe principalmente a temas económicos, políticos y ecológicos. La migración en bloque más importante de la que tememos conocimiento es la que se llevó a cabo con la salida del pueblo judío de Egipto hacia la Tierra Prometida (Cannán 1250 a.C.). Según la Biblia, alrededor de 603 mil hombres de más de 20 años acompañaron a Moisés en su viaje por el desierto. Esta cifra no incluía a los levitas, a las mujeres, niños, ancianos, ni a las personas no hebreas. Esta travesía se llevó a cabo durante 40 años por el desierto. En los años 80s. se firmó un convenio entre Alemania y Turquía donde este último país permitió la salida a 4.5 millones de hombres y mujeres jóvenes para laborar en el país germano con documentación legal y residencia. Durante los años 90s. se llevó un acuerdo entre Francia y España, donde este último país enviaba jóvenes a la nación gala con la finalidad de trabajar y repoblar esa nación, ya se que daba una tendencia hacia la baja de su crecimiento poblacional. Estos son algunos ejemplos de cómo se da la movilidad de personas bajo condiciones directas, algunas exitosas y otras no.

A partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se dio el primer gran movimiento de ciudadanos mexicanos yendo a laborar a la Unión Americana, esta acción se repitió en mayor escala durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ya que se requirió de la fabricación y ensamble de vehículos terrestres, aéreos y marítimos para dar apoyo a los Aliados y así contrarrestar al nazismo en Europa. Debido al crecimiento económico de Estados Unidos se continuó la demanda de mano de obra en esa nación, lo cual al día de hoy en ese país se contabilizan 35 millones de mexicanos e hijos de estos, donde 11.5 millones no tienen acreditación legal. Durante diciembre del 2018 al mes de septiembre del 2024, diez millones de personas pasaron de la frontera norte de México, en forma legal o ilegal hacia el vecino del norte. Se contabilizaron principalmente dentro de estos migrantes, los ciudadanos mexicanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. También se registraron de países con dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dentro de esta relación aparecen ciudadanos de todo el mundo.

La llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos, y con ello su nueva política referente a la migración y los indocumentados, representa para nuestro país un problema muy grave. Señalan los próximos funcionarios de ese nuevo gobierno que se tiene una relación de 1.5 millones de personas que trabajan o estudian en forma ilegal en esa nación y para los cuales se tiene planeada la primera gran expulsión de éstos. Un tema en discusión es que el gobierno norteamericano insiste que México debe recibirlos a pesar de no ser mexicanos en su mayoría, y posteriormente bajo nuestro costo deportarlos a su país de origen o bien dejarlos en nuestro territorio. México no tiene la capacidad de recibir a esa cantidad de personas, tanto en el tema laboral, de salud, alimentación, vivienda, seguridad y traslado, esto, sin cuantificar aún la disminución del dinero que envían a sus familias (remesas).

Como inicio de la era Trump, al tiempo de la toma de posesión presidencial, se declaró estado de emergencia a la zona sur de Estados Unidos y cerraron las oficinas de tramitación de estancia de ese gobierno.México tiene problemas de empleo, ya que actualmente dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) existen 32 millones de mexicanos sobreviviendo en la economía informal y 4 millones en el desempleo total. Para la Unión Americana tampoco está fácil esta operación ya que para este año se prevé un crecimiento de esa economía del 2.4 %, lo que significa la necesidad de mucha mano de obra.

Aunado a esto, se requiere en forma urgente la aportación de trabajos relacionados con la reconstrucción de gran parte del área de Los Ángeles, California ya que se dio una gran destrucción en vivienda, comercios, industrias. etc. debido al gran incendio que actualmente está siendo controlado. El 31 % de los trabajadores que laboran en la construcción, son mexicanos, otro 61 % en el campo, lo cual nos indica la importancia de los migrantes mexicanos en el crecimiento de esa nación. Actualmente, Estados Unidos enfrenta una guerra económica con China, y ahora más que nunca es muy importante que el crecimiento económico que se espera para esta nación sea sostenido y apoyado por mano de obra que ha trabajado en ese país.

P.D. Nunca dejes algo a la mitad,

cuando sea en serio, cuando valga la pena.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ENERO DEL 2025.