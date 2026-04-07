77 Años, gracias a Dios

LOS HIJOS SON UNA BENDICIÓN, Y LOS NIETOS UNA MARAVILLA.

Mi tema es la economía, sin embargo, como nunca pensé llegar a tanta edad, me permito escribir algo sobre mi andar, y siempre agradecido a Dios que me ha cuidado, y además se ríe de lo que hago. Potosino, muy potosino. Nacido en el barrio (ahora llamado Principado) de Tequis, en el seno de una familia muy católica (mi madre de la 3ª Orden Franciscana). Estudié durante 11 años en el Instituto Potosino (Maristas), y posteriormente ingresé a la Escuela de Economía de la UASLP a los 17 años, para luego estudiar Derecho del año 2014 al 2016. En el año 1971 formé una micro empresa para la fabricación de joyería de fantasía y en 1972 arranqué la primera discoteca en San Luis Potosí, llamada Bocaccio. En 1973 fundé una fábrica de muñecas llamada Trapo Mundo, S.A., la cual operó durante doce años para posteriormente cambiarle su giro a ropa escolar e industrial (Uniformes Cesars). En 1973 operé 26 carritos de hot dogs en mi ciudad, 10 en Querétaro y 10 en Cuernavaca. En 1980 incursioné a la industria de la construcción y durante cinco años viajé a la ciudad de Aguascalientes (1989-1995), sin embargo, la crisis y devaluación de diciembre de 1994 me costó que las utilidades de estos años sirvieran para pagar los créditos bancarios. Le di gracias a Dios el no haber tenido accidentes carreteros en los más de 320 recorridos a esa ciudad y haber tenido como ganancia, muchos amigos y experiencias. Tres ranchos que me heredaron en Guanajuato, tuve que venderlos para liquidar los créditos de los mismos, ya que se habían contratado al 8 % de tasa de interés y cinco meses después de la devaluación se pagaron al 165 % anual. La industria de la construcción y la industria de la transformación son mi perfil de trabajo.

Muy joven me casé y Dios me regaló dos extraordinarios hijos (Gustavo y Mary Nancy). Deseaba un tercer hijo, sin embargo, en ese momento alguien rompió mi esfera de vida con la que había soñado, y me quedé con dos hijos, y ahora seis nietos. Mi madre fallece a los 50 años de edad por una lesión cardiaca y mi padre a los 87 años. En el colegio marista nos educaban con disciplina al deporte y por ello me dediqué al atletismo, corriendo el 1er. maratón en S.L.P. con un tiempo de 3 hrs. 42 min. Hasta los 39 años jugué futbol, posteriormente tenis y a partir de los 51 años de edad juego golf. Actualmente, tengo 197 torneos de registro jugados en varios campos del país. Dentro de los deportes existen también las lesiones físicas y yo he acumulado entre costillas, tendones, ligamentos, clavícula, meniscos, pómulo, etc. 40 lesiones y fracturas. Cómo no voy a dar gracias a Dios. De los 17 a los 21 años de edad, competí en 40 carreras de automóviles con buenos resultados, siendo campeón nacional en 1969 y 1970.

Mi formación participativa dentro de los organismos empresariales dio inicio a los 24 años de edad en el IMCE. También fui consejero del Interac y Rotarac. En 1974 ingresé al Consejo de CANACINTRA, donde fui presidente durante 1976-1977. En 1977 ingresé a COPARMEX y presidí ese organismo en 2015-2016. Durante cuatro años fui consejero de CANACO. A partir de 1982, me inicié como articulista en forma semanal en periódicos locales, actualmente escribo en ocho periódicos y participo en cuatro estaciones de radio también en forma semanal. En el año 2015 publiqué el libro "66 maneras de ahorrar", posteriormente otro libro con 250 artículos al que llamé "36 años de la Economía en México", y en 2025 mi tercer libro se llama "99 frases de sentido común", que es una recopilación de frases que menciono en mis conferencias. Debo leer y escribir más. En el andar del trabajo, fui consejero fundador de la Universidad Bonaterra (Universidad Panamericana) en la ciudad e Aguascalientes, donde también fui miembro del comité para la formación de la Orquesta Sinfónica y el Nuevo Teatro de esa ciudad. Fui presidente del Consejo de Banco del Atlántico y actualmente consejero de Banco Base, también participo en un consejo asesor de la UASLP, del INFONAVIT, del SIFIDE, etc.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de la política tuve una participación desafortunada. Un Gobernador ordenó a su Contralor del Estado a que me grabara una discusión en su oficina y ahí rompí la amistad. Otro Gobernador me bloqueó la candidatura a la Presidencia Municipal porque no me alinee. y con un tercer Gobernador, no acepté la designación de ser el presidente consejero del IFE ahora INE, comentándole que mi conteo sería distinto al de ellos. La última ocasión, un Gobernador al que tuve que renunciarle a una candidatura municipal cuando me enteré que el delegado de ese partido político traería golpeadores en caso de un reclamo ciudadano, ese Gobernador sí me lo entendió. La política me hizo de muchas enemistades, tanto de amigos como de familiares. Mi padre me insistía que yo estaba educado para empresario no para político, pero mi carrera de economista me impulsaba a la participación cívica y política.

P.D. PIDO A DIOS 30 AÑOS MÁS DE VIDA,

NO PARA HACER 10 PESOS MÁS,

SINO PARA PARTICIPAR EN ABATIR

LA POBREZA EN NUESTRO PAÍS.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ABRIL DEL 2026