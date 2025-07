CAJÓN DE SASTRE

1.- Para unos serán victorias pírricas y para otros tiros salidos por la culata. Lo cierto es que no hay manera de encontrarle ganancia alguna para sus promotores y supuestos ganadores. Me refiero a los abusos de poder disfrazados de otras cosas que protagonizaron la diputada petista Diana Karina Barreras y el indescriptible senador morenista Gerardo Fernández Noroña. Ambos pudieron “castigar” sañudamente a ciudadanos que osaron cuestionarlos en redes o personalmente. Los dos consiguieron lo que querían. Ella, 30 disculpas públicas a razón de una por día más una multa, y él una humillante disculpa presencial en el recinto y con el uso de todos los recursos de difusión del Senado. Pero también se llevaron lo que no querían: críticas de severas a despiadadas, que en la medida que crecieron les trajeron también un enorme desprecio social. Un conocido caricaturista ironizó que Diana Karina y su influyente esposo, el también diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, ya ingresaron en el libro Guinness de records mundiales, como la pareja que ha recibido el mayor número de mentadas de madre. Y Noroña ahí la lleva.

2.- “Tenemos una marca muy potente, pero nos falta estructura, organización”, me dijo hace un par de semanas un destacado morenista. El diagnóstico vale para lo local tanto como para lo nacional. Esa toma de conciencia parece ser el factor detrás del anuncio de que en lo inmediato en Morena se van a poner a trabajar en la integración y puesta en marcha de sus comités a nivel de sección electoral (unos mil 800 en el estado) para llegar a las elecciones del 2027 con el mejor andamiaje operativo posible. Tiene cosa de año y medio para poner a punto la estructura y organización necesarias para promover, conseguir y defender el voto. Y sí, parafraseando lo citado en la primera línea de este párrafo, es como si mañana me entregaran la exclusiva para distribuir Coca-Cola en la ciudad sin contar con una bodega donde recibir el producto, una flotilla de vehículos para repartirlo, una red de puntos de venta final y publicidad. No hay manera.

3.- El multitudinario evento celebrado el viernes pasado en esta capital por el gallardismo pintado de verde, oficialmente y en la percepción de algunos fue una demostración de fuerza. A mí me van a perdonar, pero estoy convencido de que fue lo contrario: una muestra de debilidad. ¿Por qué lo digo? Por varias razones. La primera, que ningún dirigente nacional del Verde se dignó acudir al evento. Lo mismo da si fue porque no quisieron o porque no los invitaron. Luego, no hay forma de deslindar el acto ese de la reciente entrevista, deliberadamente difundida, entre Ricardo Gallardo Cardona y el Tecmol: debe alguien andar muy fregado, políticamente hablando, para hacerle la corte a semejante esperpento político. Este lance, a su vez, embona con las recientes declaraciones del jefe del gallardismo potosino, en el sentido de que para el 2027 no se descarta la posibilidad de hacer alianzas con partidos como el MC, el PRI y hasta con el PAN. ¿Eso es señal de fortaleza? No lo parece. Algo sabe o sospecha Gallardo Cardona.

4.- No sería remoto que ese errático comportamiento del mandatario potosino, en modo líder partidista, tenga que ver con algunas encuestas recientes que no favorecen en nada las expectativas potosinas del PVEM. Me referiré únicamente a las que son productos de empresas serias, cuya metodología les permite un buen grado de confiabilidad. Así tenemos que la firma GobernArte, con un levantamiento de fecha 16 de este mes, a la pregunta ¿Por cuál partido político votaría usted? obtuvo los siguientes resultados: Morena, 36.8%; PAN, 16.6%; PVEM, 16.1%; MC, 7.7%; PRI, 6.1% y PT, 2.2%. Un 16.0% no definió. El lunes 23 de junio, el periódico El Heraldo de México dio a conocer los resultados de un levantamiento de su autoría en nuestro estado, en alianza con la empresa especializada Question Mark. Arrojó las siguientes cifras (todas son porcentajes) de respuestas a la pregunta ¿Por cuál de los siguientes partidos votaría usted?: Morena, 42; PAN, 16; PVEM, 16; PRI, 6; MC, 4; PT, 1; Otros, 1 y 14, ns/nc. Más recientemente, Las Heras Demotecnia, que desde hace años trabaja para la administración gallardista, ofreció los siguientes números en respuesta a la pregunta ¿Por cuál partido votaría para gobernador de San Luis Potosí?.Todos son porcentajes: PVEM, 41; MORENA, 25; PAN, 7; PRI, 4; MC, 1; PT, 1. El resto fueron no respuesta o respuesta no sé. Con esos números, yo también andaría nervioso y levantando cascajo.

5.- Vea usted lo que son las cosas. La caída en desgracia del coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, apunta para tener consecuencias en la arena política potosina. Como es del dominio público, desde la explosiva aparición en este escenario de Gerardo Sánchez Zumaya se ha especulado mucho sobre la verdadera identidad de sus padrinos o patrocinadores políticos para venir a buscar la gubernatura potosina. Se ha dicho que pudieran serlo los hijos de Andrés Manuel López Obrador, pero de un tiempo acá cobró más fuerza la versión de que su verdadero valedor es, o era, Adán Augusto. Ese sepulcro es bastante grande para admitir varios cadáveres políticos al mismo tiempo. Digo.

6.- En un primer momento parecía más que nada un terrible descuido de las formas o un himno al descaro. El pasado miércoles 2 de los corrientes, el gobernador subió a sus redes una fotografía donde aparece en su oficina acompañado del presidente de la sala superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, magistrado Claudio Alberto Alvarado Barragán, con el siguiente texto: “Una reunión más ahijados, estuve con el magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí Claudio Alberto Alvarado Barragán, buscamos seguir manteniendo una buena relación y coordinación entre el poder ejecutivo y el Tribunal de Justicia Administrativa” (sintaxis escrupulosamente respetada). Independientemente de que el integrante de un órgano jurisdiccional autónomo nada tiene que andar haciendo en reuniones privadas con el titular del Ejecutivo, lo que más llama la atención de esa gráfica es que Alvarado Barragán tiene frente a sí una carpeta con documentos, y lo que parece ser uno de ellos está frente a Gallardo. Se alcanza a ver que es un listado de varias columnas. Imposible evitar la sospecha de que le llevaron a palomear los asuntos más importantes. Así andamos.

Pero eso no es todo lo que huele mal en el TEJA. Hay una magistrada de cuyo nombre no consigo acordarme, que está convertida en el martillo del Ejecutivo para machacar a todos aquellos que lo incomodan o, peor aún, lo combaten en algunas de sus determinaciones administrativas. Es tal el sometimiento de la persona en cuestión, que hasta otros de sus colegas se sienten incómodos ya que de alguna manera los alcanza y afecta el desprestigio que le está cayendo encima al tribunal. Un dato: en asuntos de interés del Ejecutivo, que por su naturaleza y tramite exhaustivo antes tardaban años en resolverse, ahora bajo consigna se resuelven en unos cuantos meses, e invariablemente en los términos más favorables posibles a la autoridad. Servilismo sin límites.

7.- Retomo el tema del procedimiento sancionador por supuesta violencia política contra mujeres en razón de género interpuesto en mi contra por la diputada y dirigente partidista Sara Rocha. Lo hago solamente para precisar un punto que parece haber quedado en el aire. A raíz de que se conoció el fallo a mi favor emitido por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cerebro jurídico del CDE del PRI, Alberto Rojo Zavaleta, dijo que estaban esperando a conocer la resolución en detalle, ya que al parecer “las tres magistradas votaron distinto”. Estamos frente a un incomprensible error de interpretación, un fallido intento de confundir a los medios o una salida en falso por falta de información. La sesión pública transmitida la víspera dejó las cosas en claro. Las podríamos resumir de la siguiente manera:

La magistrada Elena Ponce Aguilar, a quien correspondió analizar el caso y proponer una resolución, dijo en su proyecto que el asunto debía ser devuelto al tribunal estatal para que se repusiera todo el procedimiento, habida cuenta de las fallas iniciales que me privaron de derechos fundamentales como el de plena defensa y debido proceso, y luego volver a dictar una resolución en la que además debería tomar en cuenta otras varias y diversas consideraciones que me eran favorables, como mi condición de periodista y el carácter de personaje público de Sara Rocha. Lo que opinaron sus dos compañeras, María Guadalupe Vázquez Orozco y Claudia Valle Aguilasocho (presidenta de la Sala), fue que si las tres estaban convencidas de que no se había configurado la VPG, ningún caso tenía ordenar la reposición del trámite si concluiría en lo mismo. Invocando el principio constitucional de Máximo Beneficio y otros potentes criterios, la mayoría se impuso por ir al fondo y resolverlo sin retardos.

8.- Por razones ignoradas, aunque las que se sospechan son bastante mezquinas, desde el inicio de su gobierno Gallardo Cardona ha traído de ojeriza a la UASLP, cuya paciencia y disposición al aguante son cada vez menores. No se necesita mucha perspicacia para detectar que núcleos influyentes de la enorme comunidad universitaria se muestran cada día menos tolerantes a las agresiones gubernamentales, que comenzaron con calificativos groseros, recortes presupuestales, burlas chocantes como ir a iniciar una obra en recintos universitarios y al día siguiente abandonarla, o como la de decirle a la rectoría que si quería autosuficiencia presupuestaria lo arreglara con los diputados; negativas injustificadas a entregarle lo que por ley le corresponde y otra larga lista de agravios. Se siente flotar en el aire la idea de que RGC se está pasando de rosca en sus agresiones de palabra y de hechos a nuestra principal institución educativa.

9.- Sin duda alguna, con El Dandy se ha ido uno de esos personajes inolvidables. Al inventor de la Entrevista Telepática que le permitía interrogar a distancia y sin fecha a quien mejor le parecía, se le va a extrañar. Lo conocí a finales de los 70s cuando llegué a El Heraldo, donde él era reportero de locales. Con David Rangel Tapia podía uno enojarse, desesperarse, descontrolarse y sígale usted, pero nunca aburrirse. Buen viaje.

Hasta el próximo jueves.