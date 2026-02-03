CALENDARIO ASTRONÓMICO 2026

Imagínate viviendo en una pequeña aldea, hace 12 mil años, sin transporte ni grandes culturas que almacenaran conocimiento. El Sol, la Luna y las estrellas eran la única referencia de cambio junto a las estaciones del año. Entonces, era muy lógico pensar que la Tierra no se movía, incluso que era plana.

Cuando las primeras culturas observaron maravilladas el cielo, se dieron cuenta de que ocurrían ciclos. Asumieron que el Sol no moría cada día, más bien, giraba alrededor de nuestro planeta (un pequeño error de cálculo que se resolvería con el tiempo). Así comenzaron a construirse calendarios, los primeros basados en el ciclo de la Luna para establecer fechas en la agricultura, fiestas religiosas y civiles, pero con el paso del tiempo se desfasaban las estaciones.

Cuando Julio César conoce a la enigmática Cleopatra, lleva el calendario solar de los egipcios a Roma y revoluciona la medición del tiempo en toda Europa. Así se establece el calendario juliano y el año bisiesto, vigente por más de 16 siglos. Sin embargo, aún había ajustes pendientes, ya que la Tierra tiene varios movimientos además de rotación y traslación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Papa Gregorio XIII hizo desaparecer 10 días en octubre de 1582, debido al desfase acumulado en 16 siglos por los minutos sobrantes cada año. El calendario gregoriano se fue estableciendo en todo el planeta; los últimos países en adoptarlo fueron Rusia (1918) y Turquía (1923).

Otra curiosidad de la Astronomía en nuestras vidas son los días de la semana, pues cada uno corresponde a los siete objetos visibles del Sistema Solar: el Sol, la Luna y los planetas. En la antigüedad se observó que las estrellas viajaban juntas en el cielo, dando origen a figuras y relatos: así nacieron las constelaciones. Pero había cinco objetos que no seguían ese movimiento: los planetas, llamados entonces errantes.

El cielo rige nuestras vidas e inspira a explorar los misterios del universo exterior e interior. Cada descubrimiento cambia nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Aquí te dejamos el calendario 2026 con los eventos astronómicos más importantes: eclipses, lluvias de estrellas, planetas, cometas y fases de la Luna.

Espero que lo disfrutes.

Para más información: @espiritudeciencia en Instagram, y en Facebook: "Cosmos, tu ventana el universo" y "Zain, espíritu de ciencia".

Jessica Pérez Mena

jessicap.mena@gmail.com