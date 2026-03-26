Ceci y el humanismo

"Me robaron el miedo

con tu ausencia...".

Ceci Flores

Cada vez que alguien me dice que el gobierno mexicano es humanista pienso en Ceci Flores. El expresidente López Obrador se negó a recibirla, o a otras madres buscadoras, porque dijo que sus acciones eran "politiquería".

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El humanismo mexicano sí le alcanzó a AMLO para saludar de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del Chapo Guzmán, en 2020, o para recibir en Palacio Nacional en 2023 a Estela de Carlotto, la fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Pero a Ceci la descalificó como parte del "grupo conservador" y la acusó de "administrar la desgracia" y de "traficar con el dolor humano".

¿Cuál fue su pecado? Buscar a sus hijos desaparecidos: Alejandro fue levantado en Los Mochis, Sinaloa, en 2015, Marco Antonio en Sonora en 2019. Formó la organización Madres Buscadoras de Sonora que sirvió de ejemplo a otras en el país. Realizó sus búsquedas en buena medida sin apoyo de las autoridades. "No hay amargura en mi corazón al decir lo mucho que este gobierno me ha abandonado -dijo el 28 de mayo de 2022--. Pero la sociedad no me ha dejado sola: me acompaña y me sostiene". La sociedad mexicana sí es humanista.

Este 24 de marzo Ceci divulgó un video en el que anunció que, al parecer, había encontrado los restos de su hijo Marco Antonio en una zona muy árida de Sonora. Mostró un hueso y dijo que lo había identificado por vestigios de ropa. "Merecía encontrar el cuerpo completo, lamentablemente solo he encontrado huesos dispersos". Los restos no han sido sometidos a pruebas de ADN por lo que el hallazgo podría ser falso, pero este 24 de marzo Ceci dijo en el video: "Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir. He cumplido mi promesa de encontrarte".

"En mayo de 2022, México alcanzó la trágica cifra de más de 100 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas", ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. En 2025 la cifra superó los 128 mil, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Hay razones para pensar que la disminución de homicidios que presume el gobierno se explica en parte por el alza en los desaparecidos.

El expresidente López Obrador prometió en campaña poner fin a la indiferencia gubernamental ante los desaparecidos. Nombró titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a Karla Quintana, una aguerrida activista de derechos humanos, pero esta renunció en agosto de 2023 y posteriormente reveló que lo hizo por una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que, a su juicio, tenía la intención de "reducir los reportes de desaparición, especialmente en este sexenio". Se corre "el riesgo de que se den de baja personas que sigan desaparecidas solamente con un indicio de localización". AMLO la tildó de "conservadora y de derecha", a pesar de su larga trayectoria en la izquierda. En 2024 la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, eliminó a más de 20 mil desaparecidos del registro y dejó el total en 99,729.

Un gobierno humanista habría recibido a Ceci y tomado medidas para apoyarla a ella y a otros buscadores. Habría fortalecido también la Comisión Nacional de Búsqueda. No lo hicieron ni López Obrador ni Sheinbaum, por ese perverso argumento de que las madres buscadoras son conservadoras y hacen politiquería.

Hoy Ceci parece haber encontrado los restos de uno de sus hijos. Veremos qué dicen las pruebas de ADN, pero cuando menos puede mostrar satisfacción por haber cumplido, al contrario del gobierno, su compromiso: "Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara, porque no tenía otro motivo en la vida -expresó--. Me robaron el miedo con tu ausencia.".

Tutelar

Osmar, un estudiante de 15 años, mató a sangre fría a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un fusil de asalto AR-15. Por su edad, lo peor que le podrá ocurrir es permanecer tres años en un tutelar de menores. Después, cuando cumpla 18, quedará libre.

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