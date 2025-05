Cese al fuego entre comillas

Trump asegura que los houthies —el grupo rebelde de Yemen contra el cual Estados Unidos llevaba a cabo una campaña de bombardeos— han capitulado. De acuerdo con ese presidente, tras varias semanas de fuego, esa agrupación tuvo que ceder ante la presión estadounidense y rendirse. El tema, sin embargo, merece un examen más a fondo.

1. Para recordar, desde hace meses, la milicia houthi, un grupo rebelde de Yemen, ha lanzado una ofensiva que incluye tanto ataques directos a Israel con misiles y drones en apoyo a Hamás, como una campaña sistemática de disrupción comercial en el Mar Rojo, que ha afectado a embarcaciones de múltiples nacionalidades y ha detonado la respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados. Esa lucha que se dice originada en solidaridad con la causa palestina, ha evolucionado en una cruzada más amplia contra intereses occidentales, con implicaciones severas para el comercio global y la seguridad internacional. Trump intensificó los bombardeos en su contra de manera severa hasta el cese al fuego que acá se menciona.

2. La verdad es que Trump no desea una guerra mayor en Medio Oriente. En este momento, tanto el presidente como un influyente grupo en la Casa Blanca que incluye al vicepresidente Vance, sostienen que Washington debería elegir sus prioridades, y una guerra en Medio Oriente no es una de ellas. De hecho, Vance argumenta que al atacar a los houthies, EU está defendiendo intereses europeos, no los suyos, lo que contradice la doctrina de “America First”.

3. Aún así, los más duros convencieron a Trump de que una demostración de fuerza en Medio Oriente iba a enviar un poderoso mensaje a Irán y a otros, acerca de la determinación estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

4. No obstante, a medida que la campaña contra los houthies se fue prolongando, ésta reveló su verdadera cara: ese tipo de organizaciones son muy difíciles de combatir solo mediante campañas aéreas; en todo caso, se requeriría una operación militar terrestre de largo aliento.

5. A esto se sumó la opinión de diversos análisis militares que indicaban que EU estaba desperdiciando recursos escasos en un asunto no prioritario, lo que podría impactar sus estrategias en regiones como Asia. Así que Trump estaba ya necesitado de una victoria en este campo.

6. Del otro lado, los houthies también deseaban que los ataques de EU cesaran cuanto antes. Su objetivo estratégico es mantener una campaña de asedio esencialmente contra Israel. Pelear contra dos enemigos poderosos al mismo tiempo no era lo mejor en términos de esas metas. Por tanto, eliminar los ataques de uno, parece tener todo el sentido.

7. Consecuentemente, la oferta de los houthies a Trump consiste en detener sus ataques “en contra de embarcaciones estadounidenses”. Las declaraciones, sin embargo, no se comprometen a cesar los ataques en el Mar Rojo en contra de “embarcaciones israelíes” —lo que para los houthies incluye embarcaciones que ese grupo asocia de alguna manera u otra con Israel, ya sea porque algún miembro de la compañía o de sus accionistas es israelí, o simplemente porque sostienen comercio con ese país. Además, los houthies declaran que su cese al fuego no incluye los ataques con misiles y drones en contra de Israel, lo que permite a esa agrupación seguirse presentando como la defensora de los palestinos, y así mantener su guerra psicológica y política contra Jerusalem.

Como resultado, Trump gana porque puede presentar el cese al fuego como una victoria en un momento en que lo necesita, en especial previo a su viaje a Medio Oriente. Pero los houthies también ganan pues consiguen desactivar una de las mayores fuentes de presión militar, conservando la flexibilidad para seguir sus ataques contra Israel.

Instagram: @mauriciomesch