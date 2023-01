Cómo reclutar utilizando el marketing

En los siguientes artículos estaremos haciendo una migración del mundo de RH a la fascinante área de “Marketing” y veremos que estas dos útiles disciplinas están más ligadas de lo que la gente cree.

Las épocas en que la gente buscaba un trabajo pensando en permanecer ahí toda la vida o bien que deseaban encontrar su único y mejor trabajo una vez que concluyeran sus estudios, o incluso aquellos que sacrificaban oportunidades de crecimiento que se les presentaban y decidían permanecer en sus puestos, está prácticamente en el olvido y esto se debe a varios factores:

1.- Los jóvenes buscan experiencias multilaborales para aprender diferentes áreas y disciplinas.

2.- Quieren conocer diferentes estilos de líderes y jefes para ir formándose sus propios criterios.

3.- El desempeñarse en empresas de diferentes giros les hace aprender más para llegar mejor preparados en busca de su trabajo que pudiera ser el definitivo.

4.- Buscan trabajos temporales que les permita seguir teniendo experiencias de vida personales como viajar o continuar con sus estudios de posgrado.

Estas son solo algunas de las razones con las que nos podemos encontrar, sin embargo, pocas empresas hacen realmente esfuerzos de marketing para mantener o contratar a sus colaboradores y a la larga esto se refleja en altos índices de rotación e insatisfacción en sus puestos o trabajos.

El marketing es una herramienta enfocada a satisfacer las necesidades de los clientes y hay quienes aumentan su definición hasta el grado de decir que también es creador de nuevas necesidades y algo tiene de verdad, pues hay productos que hoy se consideran necesarios aún y cuando pudiéramos prescindir de ellos y es así como deberíamos hacer que los colaboradores vieran a sus actuales empleos, un lugar en el cual “Necesito seguir trabajando ahí” y ¿Por qué? Simple y sencillamente porque me siento bien, agusto, cómodo y no quiero correr el riesgo de irme a otro lugar en donde tal vez no viva las mismas experiencias y tratos.

He podido platicar con empresas que se ostentan en varios rankings como de las mejores opciones para trabajar tanto a nivel nacional como internacional y coinciden en que para tener un buen equipo de trabajo debes hacer grandes esfuerzos tanto en el proceso de reclutamiento como de contratación y es ahí en donde las empresas deben de mostrar sus encantos y cautivar a los mejores candidatos para que decidan quedarse a trabajar contigo.

TIPS PARA UN RECLUTAMIENTO

CAUTIVADOR Y ENCANTADOR.

· Haz la entrevista laboral en un entorno que no parezca oficina y no se demuestren jerarquías.

· Pregúntales que hace en sus tiempos libres y como se involucra en el día a día con familia.

· Pregúntale sobre sus principales logros como persona y después como trabajador.

· Pregúntale sobre sus metas personales.

· Que lo primero que comentes sean los días de pago y sus periodos vacacionales.

· Explica las prestaciones de ley y luego que las extras a lo mínimo exigido por la ley.

· Comenta sobre los días festivos.

· Habla sobre los bonos o compensaciones definidos la empresa.

· Pregúntale sobre cómo se ven en la empresa en 5, 10, 15 años o más. (Que se visualicen ahí durante mucho tiempo)

· Preocúpate por su familia y ten el detalle de hacer eventos invitándolos o bien mandando mensajes de felicidades en sus cumpleaños, etc.

Recuerda que el humano es fácil de impactar y de mantener presente en nuestra mente la primera impresión y debemos aprovechar esto para que la gente se quede impactada de forma positiva a todo lo bueno que puede vivir trabajando en dicha empresa.

Si todavía no tienes estructurado un plan de marketing para la contratación de personal, es momento de que le dediques tiempo, pues a la larga los mismos colaboradores te ayudarán a acercar interesados que desean trabajar en tú empresa, recuerda que es importantísimo que cumplas todo lo que ofreces, pues si llegaras a no cumplir lo prometido, los resultados pueden ser contrario a lo esperado.

Si haces estos esfuerzos no solo, conseguirás más gente sino que podrás hacer que los permanezcan por muchos años.

