Crecimiento de la población mundial y sus retos

Voluntad: deseo, intención.Es la chispa que sostiene el compromiso cuando se va lamotivación. Es decidirte cada día, incluso cuando nadie te ve. Voluntad es hacer lo correcto... aunque lo fácil grite más fuerte.

En el último censo de población mundial al cierre del 2025, se registró que esta asciende a 8,231 millones de personas, con proyecciones de fuentes como Naciones Unidas que indican cifras en este rango, y se espera siga creciendo hacia los 9,000 millones, y estabilizarse para el 2080 en 10,300 millones, y luego comience a disminuir. La mejora de salud y el saneamiento siguen impulsando el aumento poblacional, aunque más lento que antes. El crecimiento se está concentrando en países más pobres, especialmente en África Subsahariana. El círculo donde vive aprox. la mitad de la población mundial abarca parte de China, India, Bangladesh, Indonesia, Japón, Pakistán y Filipinas.

El país con mayor población a inicio del 2026 es la India con 1,464 millones de habitantes, le sigue China con 1,416 millones. Estados Unidos cuenta con 347 millones, Indonesia 286 millones, Pakistán 255 millones, Nigeria 238 millones, Brasil 213 millones, Bangladesh 176 millones, Rusia 144 millones, Etiopía 136 millones, México 132 millones y Japón 123 millones de habitantes. Los dos países que tienen más habitantes son asiáticos y suman 2,880 millones de personas. Dentro de la población mundial el 44 % son personas menores a los 29 años.

El país más pequeño del mundo es la Ciudad del Vaticano con 0.44 km2, sin embargo, este estado tiene una gran influencia mundial, ya que es la sede espiritual de más de 1,300 millones de católicos. San Marino (noreste de Italia) es uno de los países más antiguo del mundo actual, ya que fue fundado en el año 301 después de Cristo y es considerado como la República Constitucional más antigua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante este crecimiento poblacional, los retos para tener una buena calidad de vida son cada día mayores. Existe presión sobre los recursos naturales. Se da una mayor demanda de agua, alimentos y energía. Se acelera una sobreexplotación de suelos, océanos y bosques. Hay una grave dificultad para garantizar la seguridad alimentaria. El cambio climático está influyendo en forma negativa en el mundo. Más población implica más emisiones, si no se cambia el modelo de consumo. Las zonas más pobladas suelen ser las más vulnerables a desastres climáticos. Cada día se presenta una urbanización acelerada que da crecimiento a megaciudades sin infraestructura suficiente. Un problema real es la vivienda, transporte, contaminación y servicios básicos. En el tema de desigualdad social influye el crecimiento poblacional donde cada día hay más regiones con poco acceso a la educación, salud, empleo, y seguridad, y con ello, crece la pobreza. El envejecimiento de la población en países desarrollados donde se sostiene a los adultos mayores, es también un reto para los sistemas de pensiones y de salud. Como posibles soluciones se plantea una educación de planificación familiar. Modelos de desarrollo sostenible. Innovación tecnológica en agricultura, y gestión urbana. Hay que adaptar a la realidad las políticas públicas en el tema demográfico. Me queda claro, la última guerra mundial, será por el control del agua y alimentos.

P.D. DETERMINACIÓN: DETERMINAR CON DECISIÓN. LA DETERMINACIÓN ES LA FUERZA INTERIOR QUE TE MANTIENE FIRME EN UNA DECISIÓN, INCLUSO CUANDO EL CAMINO SE VUELVE DIFÍCIL. ES LA COMBINACIÓN DE CLARIDAD, COMPROMISO Y VOLUNTAD PARA SEGUIR ADELANTE SIN CEDER ANTE EL MIEDO, LA DUDA O EL CANSANCIO.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ENERO DEL 2026.