Crecimiento económico apoyado en el sur- sureste mexicano

La región Sur-Sureste de México, la cuál está conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, firmaron hace tiempo un convenio de colaboración para impulsar la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y artesanos, esto, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico de la región y la generación de empleo. En dicho evento estuvieron presentes los gobernadores de los siete estados, con los respectivos secretarios de desarrollo económico y apoyados por Amazón México, teniendo como testigo de honor al embajador de Estados Unidos en México, el Señor Ken Salazar. Este acuerdo de apoyo ha funcionado y es ejemplo de organización emprendedora. Aunado al sector productivo, esta región está recibiendo mucho dinero, esto, debido a las obras de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y el Tren Interoceánico. Lo difícil será ¿qué tanto tiempo se sostendrá este flujo de efectivo en la región y como influirá en la inflación?.

La zona Sur-Sureste, siempre estuvo rezagada al desarrollo industrial, comercial y de servicios, con la zona norte y centro del país, sin embargo, a partir del pasado 2020 ya se tienen estados de esa región que compiten en el crecimiento económico del país, y entidades como Tabasco, tuvieron un crecimiento económico entre el año 2019 y el 2023 (primer trimestre de ambos) que ascendió a un 24.3 % y Oaxaca con 12.6 %, Quintana Roo un 7.8 %, Chiapas 6.7 %, mientras que Baja California creció en un 9.4 %, Baja California Sur 6.5 %, Sonora el 5.8 % y Chihuahua creció un 6.7 %, en Jalisco se registró el 5.9 % y un 7.6 % en Querétaro.

Hay espacios y tiempos en la economía y en sus oportunidades, nuestro país no está exento a ello y actualmente se tiene una gran posición con el proyecto del nearshoring dónde sólo habrá una oportunidad y debemos aprovecharla. México aparece en el ranking mundial (2022) de países exportadores de manufacturas en la séptima posición, con 444 mil millones de dólares (17 % más que en el 2021) donde la Unión Europea logra 5,387 millones de dólares, China 3,321 MDD, Estados Unidos 1,196 MDD, Japón 621 MDD, Corea del Sur registró 580 MDD, Hong Kong 559 MDD y Taiwán 440 MDD. Para todas estas regiones económicas que están teniendo un rápido crecimiento, es importante tomar en cuenta cuáles son los productos que se elaboran y cuántos de ellos son competitivos para el mercado nacional e internacional, ya que la paridad del peso mexicano ha estado mostrando una depreciación y la experiencia en el mercadeo de exportación es muy sensible, con el riesgo de pérdidas o quedar fuera del mercado en caso de no entender bien los movimientos financieros y las políticas de BANXICO, junto con las presiones del exterior. El desarrollo económico del Sur-Sureste es un hecho, lo difícil será sostener este crecimiento.

