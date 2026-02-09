Democracia americana

"Cualquier sistema político construido sobre

la lógica y la racionalidad estaba siempre

en riesgo de una explosión de lo irracional".

Anne Applebaum, Twilight of Democracy

En enero o febrero de 1972, a los 19 años, llegué por primera vez a Estados Unidos. Chicago me recibió con un intenso, pero revitalizante frío. Yo buscaba nuevos horizontes tras vivir en el asfixiante México autoritario de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Si bien me educaron con la idea de que Estados Unidos era un país imperialista, inhumano y racista, conocí a una sociedad amable y solidaria que gozaba de libertades que en México eran impensables.

Me tocó presenciar la campaña presidencial de 1972 en la que George McGovern ganó la candidatura del Partido Democrático con fuertes críticas a la guerra de Vietnam y al presidente Richard Nixon, que buscaba su reelección. Sabía que los cuestionamientos al mandatario que veía todas las noches en televisión eran imposibles en el México de partido único que había dejado atrás.

Nixon ganó holgadamente la elección de noviembre, con 60.7 por ciento del voto, pero el escándalo por el allanamiento el 17 de junio de las oficinas del Comité Nacional Democrático en el complejo Watergate de Washington, por un grupo de la campaña de Nixon que pretendía colocar micrófonos clandestinos, debilitó gradualmente su gobierno. Para ello fue crucial el trabajo de investigación de un par de jóvenes reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein. En agosto de 1974 Nixon se vio obligado a renunciar. Era difícil no admirar la fortaleza de la democracia estadounidense.

Cincuenta y cuatro años después, en una visita al Baker Institute de la Universidad Rice de Houston, encuentro una situación complicada. Donald Trump es presidente por segunda vez, tras haber ganado la elección de 2024, sin importar que no solo no reconoció su derrota de 2020 sino que trató de revertir el resultado. El tradicional respeto entre políticos de los dos partidos se ha desvanecido. Este viernes pasado el presidente subió a redes un video realizado con inteligencia artificial que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como simios. Si bien lo bajó después, e incluso afirmó que no lo había subido, generó incomodidad y críticas, incluso entre republicanos. El Washington Post, el periódico que plantó cara a Nixon bajo el valiente mando de Catherine Graham, está siendo desmantelado por Jeff Bezos. El esfuerzo de Trump por detener la inmigración ilegal, objetivo que tenía respaldo entre los estadounidenses, lo ha llevado a convertir a ICE en una policía que en sus redadas contra personas de rostro moreno recuerda las tácticas de la Gestapo.

¿Cómo terminará este episodio? Quiero ser optimista. Un país que preserva instituciones democráticas y libertades económicas y personales puede cambiar si los ciudadanos lo deciden. El 3 de noviembre de este 2026 habrá elecciones legislativas. Los republicanos tienen mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero Trump registra una aprobación de solo 41 por ciento, contra 52 por ciento en su inauguración, en enero de 2025 (NYT). El presidente puede ser un lastre para los republicanos.

Este 4 de julio se cumplirán 250 años de la independencia de Estados Unidos. Trump encabezará los festejos y probablemente tendrá un repunte de popularidad. Sin embargo, muchos estadounidenses saben que la grandeza de su nación brota de las libertades políticas, económicas y personales que defendían los padres fundadores. Hoy están en riesgo, pero pueden ser recuperadas por un pueblo que nunca ha perdido la fe en la democracia ni en la libertad.

Fraude educativo

La presidenta Sheinbaum declaró este 7 de febrero que los neoliberales volvieron la educación un privilegio, pero la 4T la ha convertido en un fraude. La Nueva Escuela Mexicana finge educar, pero solo da adoctrinamiento político. Asistir a una escuela no es sinónimo de recibir educación.

