Desvisados

Se ha dicho que una cara bonita es un pasaporte, pero no lo es: es una visa y vence pronto”.

Julie Burchill

El comité ejecutivo de Morena en Baja California salió de inmediato a defender a la gobernadora Marina del Pilar Ávila por la revocación de su visa estadounidense: este “procedimiento meramente administrativo. no debe usarse para manchar trayectorias construidas con esfuerzo y legitimidad popular”. Arturo Ávila, portavoz de Morena en la Cámara de Diputados federal, descalificó las “especulaciones infundadas y los intentos de desprestigio” de la gobernadora por parte de “sectores de la oposición”. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer: “Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces, no nos adelantemos. Vamos a esperar la información, y no, no fuimos notificados”.

El esposo de la gobernadora, el expanista Carlos Torres Torres, expulsado del PAN por votar como diputado local por la ampliación del mandato del exgobernador Jaime Bonilla, dio a conocer el retiro de su visa el domingo 11 de mayo, pero no reveló las razones. Solo dijo: “La aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común y, como tantos otros, estoy incluido en ese universo”. Tampoco la gobernadora morenista fue clara: “Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación que también me ha alcanzado”.

Coincido en el rechazo a las “especulaciones infundadas” o a los “intentos de desprestigio”. Hay muchas razones por las cuales Washington puede revocar una visa, no todas son por comisión de delitos. Sin embargo, en un momento en que el gobierno estadounidense está pidiendo a México investigar a políticos presuntamente coludidos con el narcotráfico, no dar a conocer información clara sobre los “criterios administrativos” que llevaron a la cancelación de las visas es una receta infalible para generar especulación.

Para cualquier mexicano puede ser un problema que se le cancele la visa estadounidense. Es peor, sin embargo, para un residente de la frontera, porque los cruces son parte de la vida cotidiana. La gobernadora tiene, de hecho, dos hijos nacidos en Estados Unidos. Para un gobernador de un estado fronterizo una visa es todavía más importante porque debe tener tratos con los gobiernos municipales y estatales del otro lado. Bonilla tenía nacionalidad estadounidense y no hay indicios de que haya renunciado a ella para gobernar Baja California, con lo cual habría violado la ley mexicana. Cruzaba incluso en lo peor de la pandemia, cuando solo podían hacerlo los estadounidenses.

México puede solicitar a las autoridades de la Unión Americana información sobre la cancelación de estas visas, pero ellas no tienen obligación de responder o aclarar. El otorgamiento o cancelación de visados es una facultad soberana y discrecional de las autoridades migratorias de ese país. En algunos casos han cancelado visas o tarjetas de residencia, green cards, por una simple infracción de tránsito. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, por otra parte, la aplicación de las reglas migratorias se ha vuelto más dura.

La presidenta Sheinbaum tiene otra forma de conocer las razones de la cancelación de las visas de la gobernadora y de su esposo: preguntarles a ellos. Deben haber recibido notificación y podrían haber hecho públicos los detalles, sobre todo si son meros problemas administrativos. El silencio genera especulaciones. “La naturaleza odia un vacío”, nos dice un viejo principio de la física. Los vacíos de información siempre se llenan.

Barrenador

Las autoridades estadounidenses han vuelto a suspender la importación de ganado mexicano en pie. Dos casos de gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz han sido la justificación. México había erradicado la plaga desde 1990, pero al parecer ha reingresado por el cruce de ganado ilegal de Centroamérica. El costo podría ser enorme.

