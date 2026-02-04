Si tuviste en 2025 un año difícil, recuerda lo que dijo Steve Jobs: hay años que construyen el éxito, y otros que construyen el carácter.

La deuda pública de México es un tema muy sensible, ya que ésta ha crecido mucho durante los últimos años, y con ello se han reducido las participaciones dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, como son: salud, educación, seguridad, infraestructura, etc., pues el pago de los intereses de esta deuda en el país es muy alto. Al cierre del año 2025, ascendió esta deuda a un total de $ 18.95 Billones de pesos. Esta cifra refleja el 53.6 % del producto interno bruto, que es la suma de los bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado (PIB). Cuando esta relación supera el 50 %, es un endeudamiento alto. La mayor parte de esta deuda está denominada en moneda nacional (83 %), lo que reduce la exposición a un riesgo cambiario.

La deuda pública del Gobierno de México representa un crecimiento en relación al año anterior y también en su relación al PIB, ya que en el 2024 ésta se reflejó en un 52.4 %. La Deuda Pública Total, es el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Esta cifra mide la deuda del Gobierno Federal (interna y externa). Pasivos financieros del sector público federal. Ajustes por instrumentos como bonos de pensión. Incluye tanto deuda interna (en pesos) como deuda externa (en moneda extranjera). Con una población de 132 millones de habitantes en México, cada habitante carga con $ 143 mil 500 pesos de deuda pública. La DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL se refiere básicamente a: bonos, cetes, Udibono, etc. Deuda interna y externa contratada directamente por la Secretaría de Hacienda. PEMEX y CFE son empresas productivas del Estado y no dependen del gobierno central. Y la DEUDA PÚBLICA DE MÉXICO, sí incluye la de PEMEX, CFE, BANOBRAS, NAFIN, BANCOMEX, etc. En síntesis, PEMEX Y CFE sí están dentro del cálculo oficial de la Deuda Pública de México, y no lo están en la Deuda del Gobierno Federal.

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la deuda al cierre del sexenio ascendió a $ 9.21 billones de pesos, con un 32.4 % en relación al PIB. Durante este período dio inicio un crecimiento al endeudamiento, tras varios años de niveles moderados. Enrique Peña Nieto (2012-2018), esta deuda creció a $ 14.7 billones de pesos, con una relación del 44.7 % del PIB al finalizar el sexenio. Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la deuda al cierre de este sexenio fue de $ 17.4 billones de pesos con una relación al finalizar este período del 50.5 % del PIB. Éste fue el nivel más alto de deuda pública en proporción al PIB en décadas, superando las anteriores. Cuánto mayor es la proporción deuda-PIB, más alta es la presión que existe sobre el presupuesto para pagar intereses, y menos margen para gasto en servicios o inversión. El endeudamiento público es bueno cuando se aplica a programas con rentabilidad social, es decir, en beneficio del país.

