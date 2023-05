Día de las madres 2023: Gran oportunidad para el sector del comercio al detalle

María Lucila Osorio

El Día de las Madres es una fecha muy importante en México ya que muchas personas expresan su amor y gratitud a sus madres mediante regalos y gestos especiales. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), este año la derrama económica estimada por este evento es del orden de los 70 mil millones de pesos. Esto representa un aumento considerable si lo comparamos con lo generado en 2022 (62 mil millones) y 2021 (47 mil millones de 2021). Este notable incremento cubre los efectos de la inflación y evidencia también el optimismo en la población dado el fin de la pandemia por COVID-19. Además, el hecho de que el 10 de mayo de 2023 sea un miércoles provoca un incremento de gasto en esparcimiento, restauración y servicios, tanto en el fin de semana anterior a la fecha como en el posterior.

Dada la importancia del día de las madres para el sector del comercio minorista, el Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey realizó un estudio para determinar el pulso del consumidor ante esta importante ocasión de consumo. La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta en línea, anónima y dirigida a una muestra representativa de la población de México. La selección de los participantes se basó en criterios como la edad, el género y la ubicación geográfica, con un enfoque en individuos pertenecientes a los niveles socioeconómicos C- en adelante.

En general, se observa una actitud favorable hacia esta celebración. Al preguntar acerca de las emociones asociadas con el Día de las Madres, se encontró que la palabra “amor” fue la más mencionada, seguida de “felicidad” y “alegría”. Por otro lado, esta festividad también puede evocar sentimientos de nostalgia y tristeza en aquellos que han perdido a sus madres, siendo más común en el grupo de encuestados de 40 años o más. Dado la existencia de una rivalidad histórica entre el Día de las Madres y el Día del Padre, en este estudio se decidió indagar sobre su importancia relativa. Los resultados demostraron que para el 50% de los encuestados, ambas celebraciones les provocan la misma emoción, sin embargo, 47% de los encuestados dicen sentirse más emocionados por el día de las madres y solamente el 3% dice sentir más emoción por el día del padre.

Según los resultados obtenidos, en 2023 la conmemoración del Día de las Madres implica la realización de una o varias de las siguientes actividades: el 73% planeaba comprar algún tipo de regalo o detalle, el 43% asistiría a un restaurante y el 44% lo celebraría en su hogar.

En cuanto a los regalos, vale la pena mencionar es que los mexicanos afirmaron que comprarían regalos un promedio de 2.5 personas. Es decir, además de la propia madre, se celebra y obsequia también a otras figuras maternas como pueden ser abuelas, tías y madrinas, sin olvidar también a la pareja y la suegra. Como gasto total en regalos los encuestados manifestaron destinar un promedio de $3200 pesos. El regalo más mencionado por los encuestados, por mucho, fueron las flores (62%), seguido de accesorios como bolsos, lentes y cinturones (50%), prendas de vestir (41%), fragancias (43%) y zapatos (21%).

Tres cuartas partes de las personas encuestadas manifestó que realizaría al menos una parte de la compra de regalos en línea. Esto es más común en hombres entre 18 y 39 años y sus plataformas digitales preferidas son Amazon y Mercado Libre. Asimismo, se identificó que a medida que la edad de los encuestados aumenta, se reduce el porcentaje de personas que tienen la intención de realizar compras en línea. Las razones para comprar en línea son variadas, pero destacaron el ahorro de tiempo, la comodidad al no tener que salir de casa y la variedad de marcas y productos disponibles. Los que no realizarían compras en línea dicen no hacerlo por el riesgo de que el producto no llegue a tiempo o sentir la necesidad de evaluar el producto con todos sus sentidos. También mencionan desconfianza en el proveedor y en la calidad de los productos y el hecho de tener que pagar gastos de envío.

Entre las 5 tiendas más mencionadas para la compra de regalos se obtuvo una combinación de autoservicios, tiendas departamentales, clubs de precios y plataformas digitales. En orden de menciones son: Liverpool, Amazon, Wal-Mart, Mercado Libre y Palacio de Hierro. En contraste con las compras navideñas, las compras realizadas para el 10 de mayo no suelen ser planificadas con antelación, lo cual se reflejó en el elevado tráfico vehicular registrado en los alrededores de centros comerciales y supermercados el día previo a la fecha.

Le invitamos a consultar el reporte completo para conocer el detalle de estos y otros interesantes hallazgos. Se encuentra disponible en la página del Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey https://centrocomerciodetallista.tec.mx/es/pulsomayo2023

(La autora es profesora investigadora en EGADE Business School y es quién dirige Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey)