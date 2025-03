Disruptores hormonales (Historia de terror oculta)

Cuarta parte

Durante los años 50s y 60s siguen llegando señales de todo el mundo de la DISRUPCIÓN HORMONAL de que somos auto víctimas los HOMO SAPIENS sin saberlo. Como primer caso la declinación de la población de BELUGAS en Canadá, donde la población baja de 5,000 a 1,200 ejemplares en menos de 10 años, a pesar de existir la prohibición internacional de caza de ballenas, donde las causas que descubre un estudio del LABORATORIO DE MONTREAL demuestra el exceso de DDT, PCBs y MERCURIO en sus tejidos, lo que ocasiona TUMORES CANCEROSOS, CÁNCERES GLANDULARES, etc., al igual que muchos trabajadores de una planta de aluminio de un río que es tributario de la zona de las belugas. Hasta que en unas autopsias empezaron a aparecer desórdenes en aparatos SEXUALES-REPRODUCTORES, incluido un espécimen HERMAFRODITA con dos testículos y dos ovarios. La fecha de nacimiento de esta beluga en particular fue 1946, exactamente después del fin de la 2ª Guerra Mundial, nuevamente como en casos ya analizados. Se procedió a hacer exámenes más minuciosos, descubriéndose que tenía 500 partes por millón de PCBs, es decir 10 veces más que lo considerado peligroso de manejar según las leyes canadienses. La conclusión final es que la contaminación de PCBs estaba matando lenta y silenciosamente a las belugas. Sin embargo, por el “LOVING” de las empresas transnacionales químicas no se hizo nada concluyente y se siguieron fabricando y utilizando este tipo de químicos.

En 1989 se prendió otra alarma, esta vez en FLORIDA, con la declinación de la población de la PANTERA DE LA FLORIDA, que no es más que una subespecie de PUMA como los que tenemos en nuestras sierras potosinas. Se hizo la autopsia de un ejemplar encontrado muerto y se pensó que había fallecido por envenenamiento de mercurio, por pensar que los pumas comen mapaches y los mapaches comen pescado, que está en aguas contaminadas por mercurio. Pero otros investigadores no estaban convencidos y analizaron 17 ejemplares machos vivos, 13 de los cuales tenían problemas en los testículos además de anormalidades en su esperma. Nuevamente los MACHOS ESTABAN FEMINIZADOS como los casos anteriormente mencionados, encontrándose nuevamente los DISRUPTORES HORMONALES como 57 ppm de DDE y 27 ppm de PCBs. El mismo caso se repitió en las poblaciones de CAIMANES. La zona más afectada está en Florida, cerca de Disney World en Orlando, donde se descubrió que la empresa TOWER CHEMICAL COMPANY vertió durante años sus desechos en el lago APOPKA, y ésta fue la “HERENCIA MALDITA” que dejó en la zona. En el año de 1994 se empezó a concientizar sobre el origen del problema y sus consecuencias, y que toda la cadena alimenticia de la zona, INCLUIDOS NOSOTROS HUMANOS, estaba hormonalmente afectada. Se continuaron los estudios en los años 90s y la conclusión fue que los sistemas más afectados en nosotros los mamíferos son el SISTEMA REPRODUCTIVO Y EL SISTEMA INMUNE, con todas las consecuencias que estamos viviendo en todo el mundo.

Lo anterior en el reino animal se agrava debido a que el 67% de las especies de aves de NORTEAMÉRICA (Canadá, EU y México) son migratorias, es decir pasan etapas del año en México, Centro y Sudamérica, por lo que en NUESTRO MUNDO GLOBALIZADO también exportamos los DISRUPTORES HORMONALES, descubriéndose éstos en mucho menor cantidad en países como Costa Rica, Perú, Chile y Brasil, donde pasan las aves migratorias nuestro inverno.

Así nos reparte la industria su contaminación, y por el consumismo todos somos PARTÍCIPES Y VÍCTIMAS y sus efectos son globales por las causas aquí mencionadas y ya modificamos nosotros mismos en menos de 50 años, nuestro sistema endocrino, que es producto de MILLONES DE AÑOS DE EVOLUCIÓN. No es hasta el año de 1991 que se hizo la primera reunión de científicos para concentrar las conclusiones sobre el tema de los DISRUPTORES HORMONALES, o sea 46 años después de la expansión mundial del problema en 1945. Una de las conclusiones es que estamos lidiando con un problema diferente y oculto, que es TRANSGENERACIONAL y todos nosotros ya somos víctimas en mayor o menor grado. Se iniciaron los estudios en poblaciones humanas, centrándose en el conteo de esperma por volúmenes, teniendo una caída a nivel mundial equivalente al 50%.

Finalmente, en lo personal checa tu entorno y pon más atención a los casos de cáncer testicular, cáncer de senos, problemas de fertilidad, anormalidades sexuales masculinas y femeninas, problemas de sistema inmune, utilización de hormonas en producción de alimentos, y otro gran ETC, para comprobar lo aquí expuesto y estar conscientes de que nuestros actos personales tienen consecuencias a nivel global. “CONOCER LA ENFERMEDAD ES EL INICIO DE LA CURACIÓN”.