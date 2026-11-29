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En el ámbito de los expertos en cuestiones monetarias, flota una peculiar incomodidad por el reciente recorte de la tasa de interés de referencia, a partir de dos circunstancias presentes: la decisión de la FED estadounidense de no recortar la suya y, en segundo término, la resistencia a la baja en el nivel de precios al consumidor en México, particularmente perceptible en los componentes de la inflación no subyacente, más específicamente en alimentos, arrendamientos y en tarifas de empresas públicas (monopolios naturales que, por ello, significan precios clave).

Estas referencias guardan, especialmente en el primer caso, una relación directa con el tipo de cambio que, por la venta de pesos para incurrir en la compra de dólares, incrementan la cantidad de los primeros para poder comprar a los segundos: nos alejamos del rango de 16-17 pesos por dólar, para encaminarnos al 19-20, lo que inquieta a las y los especuladores, pero produce cierta satisfacción entre quienes exportan y, también, entre quienes reciben remesas desde los Estados Unidos, en dólares (que no son pocos hogares mexicanos). Al contemplar el árbol, se deja de ver el bosque.

En primer lugar, y prácticamente desde el estallido de la Gran Recesión, en 2007, la inflación que emerge es resultado de choques del lado de la oferta, que -especialmente con el apagón económico que significó la pandemia, en palabras de Adam Tooze- ha caído en una inelasticidad imperfecta (la respuesta productiva es menor al tamaño de la demanda) que no se resuelve, sino se complica, con la elevación de la tasa de interés, por el encarecimiento -hasta la inaccesibilidad- del crédito; es decir, padecemos una inflación de carácter estructural y no monetario que, como remedio, requiere crédito abundante y barato y no la elevación de su costo, por medio de su restricción.

En segundo lugar, la forja del super peso ha sido del todo artificial, mediante una política de tasa de interés que se ha movido en el mismo sentido que la estadounidense, pero seis puntos porcentuales por encima, atrayendo cuantiosos capitales golondrinos, improductivos, que han favorecido la apreciación del peso, como medida política. Desde el gobierno salinista, no se veía a ningún presidente tan preocupado por el tipo de cambio como López Obrador.

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En tercer lugar, la expansión del gasto público derivada de enormes obras de infraestructura y de un considerable gasto social, convive con una base fiscal anémica comparada con lo que se compare, que produce un creciente déficit fiscal, "resuelto" mediante un creciente endeudamiento. La dolorosa lección de los años ochenta del siglo XX, la década perdida para el desarrollo, se aprendió en serio y hoy la mayor parte del endeudamiento, cuatro quintas partes del total, es interno; el costo financiero de la deuda gravita alrededor de un billón de pesos por año, aunque la deuda represente poco más del 50 % del PIB. Acerquémonos a algunas conclusiones.

La primera es la encrucijada que enfrentan gobernadora y vices que le acompañan, a la hora de ejercer su autonomía (una auténtica falacia): O se sigue creyendo el cuento friedmanita sobre que "la inflación es un fenómeno, siempre y en cualquier momento, monetario", por lo que tendría que incrementar el precio del dinero, la tasa de interés, si la quisiera combatir, o la reduce y, así, mejora las condiciones de la inversión productiva que, por definición, es totalmente contraria a la especulación. No es posible servir, simultáneamente, a la perniciosa preferencia por la liquidez y al desarrollo nacional.

La segunda es si Banxico va a seguirse entrometiendo en la reducción del tipo de cambio o dejará que éste se ubique en un sitio realmente competitivo, definido por la cuenta comercial de la balanza de pagos. Una moneda fuerte, aunque se le construya a fuerzas, es muy buena para comprar en el exterior, viajando o no, pero es pésima para vender al mismo sector externo. Las grandes lecciones, primero del Japón y hoy de China, es que una moneda subvaluada es un incentivo, medianamente robusto, para favorecer la posición exportadora de una nación; claro de una nación que decida qué producir y exportar y que esas decisiones no provengan de fuera.