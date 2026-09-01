Empleo formal e informal en México

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La resiliencia no es aguantar, es transformar el dolor en disciplina y seguir avanzando.

El empleo es el reflejo de la economía de un país. Al cierre del 1er. semestre de este año, la población económicamente activa (PEA) en nuestro país ascendió a 62.6 millones de personas (INEGI). Dentro de este universo, solamente 22.7 millones son empleos formales registrados en el IMSS, y 34 millones trabajan en la informalidad. Actualmente, laboran 4 millones dentro de una formalidad simulada ya que generalmente se desempeñan en micronegocios donde no tienen las prestaciones de ley. Durante los últimos años la mayor parte de los empleos han caído a la informalidad, esto debido a que el programa México 2.0 no ha podido cumplir sus proyecciones de 100 mil empleos formales al mes. En este 1er. semestre, solamente se generaron 262 mil empleos formales en lugar de los 600 mil proyectados. Todo esto influye directamente en el crecimiento económico del país.

Del total de la PEA, 36.8 millones fueron hombres y 25.8 millones mujeres. Esto resulta un 59 % de la PEA hombres, y el 41 % restante mujeres. La PEA representa a las personas de 15 años y más que tienen la intención y el tiempo para trabajar. En junio del 2026, se cuantificaron 26.6 millones de personas trabajaron en el sector servicios, equivalente al 43.8 de la población ocupada. Le sigue el comercio con 11.9 millones de trabajadores, la industria manufacturera con 9.7 millones, el sector agropecuario con 6.4 millones y la construcción con 5.3 millones. En términos anuales, la mayor caída de empleos se registró en agricultura, ganadería y silvicultura. También disminuyeron los servicios profesionales, financieros y corporativos, así como los servicios sociales.

Actualmente, la tasa de informalidad laboral en México se ubica en el 55 % de la población ocupada en el 1er. semestre del año. Aunque la informalidad incluye tanto a oficios tradicionales como a profesionistas universitarios sin prestaciones ni registro fiscal, los sectores y ocupaciones más frecuentes en estos renglones son los siguientes: 1.- Comerciantes ambulantes y tianguistas (venta de ropa, comida o artículos diversos en la vía pública). Comerciantes en pequeños establecimientos (tiendas de abarrotes, papelerías o puestos locales que no tienen registro). 2.- Trabajadores domésticos no registrados. Repartidores y conductores de plataformas. Meseros y cocineros de pequeños restaurantes que no tienen prestaciones. 3.- Albañiles y ayudantes de obra. Trabajadores temporales en el campo que carecen de prestaciones. 4.- Profesionistas independientes con alta informalidad.

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Las carreras profesionales de mayor demanda son las siguientes: A.- Lic. en Derecho, tiene presencia constante en el sector público, despachos privados, áreas corporativas y laborales. B.- Administración de Empresas, es una carrera requerida prácticamente en cualquier comercio o industria para operaciones, gestión de proyectos y recursos humanos. C.- Contabilidad y Fiscalización, se sitúa en la tercera posición nacional por número de personas trabajando en su área de especialidad. Ya que ofrece alta estabilidad debido a la necesidad permanente de las empresas y personas físicas para cumplir con obligaciones fiscales, auditorías y finanzas.

En síntesis, la tasa de informalidad representa el 56.2 % de la población ocupada en el país, es decir 34 millones de personas. La tasa de desempleo en México se ubicó en el 2.9 % de la PEA. Es indispensable que se den las condiciones de apoyo para la apertura de nuevas empresas, en especial las micro y pequeñas ya que son las generadoras del 87 % del empleo en México. Un país que tiene un alto índice de empleo es una nación que tiene un crecimiento económico alto y sostenido, y con ello, una verdadera seguridad social a su población.

P.D. EL ESFUERZO NO SE NEGOCÍA. MIENTRAS UNOS SE QUEJAN, OTROS AVANZAN. EL ESFUERZO DE HOY ES LA FUERZA DEL MAÑANA.

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