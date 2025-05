Fin de la democracia

“La transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía”.

Ernesto Zedillo

La presidenta Sheinbaum ha reaccionado con molestia ante las críticas del expresidente Ernesto Zedillo, quien la acusa de ser “cómplice de la muerte de la democracia mexicana”. El exmandatario ha señalado que el gobierno de López Obrador y su movimiento “violaron en numerosas ocasiones los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante las elecciones federales y estatales para favorecer a los candidatos del partido gobernante”. Hoy el régimen busca eliminar la división de poderes y los organismos autónomos, ampliar la prisión preventiva oficiosa y desaparecer el derecho a la transparencia.

La respuesta de Sheinbaum fue un video en la mañanera del 2 de mayo en el que acusó a Zedillo de haber mantenido una “política represiva” y de haber impulsado un rescate bancario “que benefició a una cúpula empresarial” a cambio de sumir a millones de mexicanos en la pobreza. Ante una pregunta supuestamente espontánea de un youtubero afín al gobierno, añadió que debe investigarse una grabación difundida por un candidato a ministro de la Suprema Corte, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, condenado por narcotráfico, de una supuesta conversación entre la esposa de Zedillo y un narcotraficante.

Zedillo no es el único observador que ha señalado que López Obrador y Sheinbaum están llevando a México a un nuevo régimen de partido hegemónico. La presidenta no ha respondido, pero sí ha culpado a Zedillo de la matanza de Aguas Blancas del 28 de diciembre de 1995, aunque no hay indicios de que haya tenido responsabilidad. Quienes el 28 de junio de 1995 dispararon contra militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron agentes de la Policía Judicial de Guerrero a las órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien posteriormente fue obligado a dejar el cargo. Figueroa siempre afirmó que él no había ordenado la matanza de esos activistas, los cuales se dirigían a Atoyac de Álvarez a protestar contra una presidenta municipal perredista, posteriormente morenista, María de la Luz Núñez Ramos. ¿Por qué iba yo a mandar a matar gente para proteger a una enemiga de mi gobierno?, preguntaba.

Tampoco tuvo responsabilidad Zedillo en la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997. En esa ocasión un colectivo de indígenas armados disparó contra otro grupo, desarmado, Las Abejas, en medio de las disputas generadas por el control de esa zona de Chiapas, que controlaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La responsabilidad habría sido, en todo caso, de omisión; el gobierno debió haber restablecido el control de la zona frente a los neozapatistas, pero la izquierda, encabezada ya por AMLO, se oponía.

¿Tuvo vínculos Zedillo con el narco? No hay prueba. La grabación de una mujer, cuya voz no parece ser de la esposa de Zedillo, que habla con un supuesto narcotraficante, no lo es. Curiosamente, los morenistas no consideran siquiera un indicio el que López Obrador se haya acercado a saludar a la madre del Chapo Guzmán en 2020.

Zedillo decidió rescatar el sistema bancario en la crisis de 1995-1996. Virtualmente todos los países han tomado la misma decisión en circunstancias similares. De no haberlo hecho, millones de mexicanos habrían perdido sus ahorros. No se rescató a los banqueros, la mayoría de los cuales perdieron su capital, sino a los ahorradores. Quizá haya habido irregularidades que sancionar, pero el rescate era necesario.

La presidenta lanza acusaciones contra un gobierno que terminó hace un cuarto de siglo para no responder las críticas de hoy. El silencio sugiere que está reconociendo que, efectivamente, México está abandonando la democracia para regresar a un régimen de partido hegemónico.

Morena cubana

Morena ha firmado un acuerdo de cooperación con el gobierno de Cuba cuyo contenido no se ha transparentado. ¿Qué podrá aprender el partido del régimen comunista? ¿Cómo desmantelar la democracia y construir un régimen autoritario?

www.sergiosarmiento.com