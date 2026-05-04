Fracking en México (Tercera parte)

Otro argumento que el gobierno en turno, autollamado 4T que como sabemos es el reciclaje de los partidos anteriores en el poder o sea que al final son lo mismo, nos pretende también vender la idea de que al poner a funcionar el sistema del FRACKING lograremos tener nuestra AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA, y por lo tanto fracturar un zona grande de nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie nacional tiene un objetivo noble que lo justifica, lo cual es totalmente falso, ya que nuestra dependencia en casi todos los aspectos principales de la economía y la política totalmente de lo que se decida o se nos imponga desde WASHINGTON. Ejemplos ajenos al tema de FRACKING tenemos por decenas, basta solo tocar temas como el del MAÍZ, el cual importamos en el año 2025 24.6 millones de toneladas de EU de los 50 millones de toneladas que consumimos al año, o sea que hasta para producir tortillas dependemos de nuestros vecinos del norte, lo cual sí que es preocupante. Lo anterior como un ejemplo de nuestra dependencia extrema de lo que se decide allá. Volviendo a nuestro tema, en nuestro país CONSUMIMOS TODOS entre 8,000 y 9,000 MILLONES de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales importamos de EU actualmente y por decisiones originadas de gobiernos de PRI y PAN el 75%, o sea 6,000 pies cúbicos diarios, con lo cual imaginemos qué sucedería en la industria si el VECINO NOS CIERRA LA LLAVE DEL GAS, lo cual puede suceder en un instante y bajo una sola orden de ellos. El gas natural se utiliza principalmente en la industria y participa con 46% de SUMINISTRO DE ENERGÍA NACIONAL.

Fracturando nuestro subsuelo, nuestros GOBERNANTES Y GRUPO DE EXPERTOS planean aumentar la producción de 2,300 MILLONES DE PIES CÚBICOS a 4,500 MILLONES DE PIES CÚBICOS anuales en el corto plazo, o sea que el beneficio económico es bajar nuestra dependencia de los gringos tan solo en un 25%, o sea que al final seguimos dependiendo en un 50% de las decisiones políticas de Washington. La relación ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE COSTO-BENEFICIO es muy baja para tanto esfuerzo, y como siempre sucede, los grandes beneficios económicos de la venta y producción se los llevarán los dueños de las concesiones, o sea nuevamente HALLYBURTON aparece en la ecuación y la dependencia continuará con todos sus problemas potenciales, ya que WASHINGTON podrá en un instante cerrar el 50% de nuestra producción industrial por una decisión política como que no le entreguemos NUESTROS CAPOS O POLÍTICOS relacionados con narcotráfico, o bien que no lo apoyemos en alguna de sus múltiples guerras. O sea que el FRACKING sigue siendo una pésima SOLUCIÓN A MEDIAS desde el punto de vista ECONÓMICO y una aún PEOR DECISIÓN a larguísimo plazo desde el punto de vista ECOLÓGICO.

Como apreciamos hasta este punto, no hay mucho que pensar desde el punto de vista ECONÓMICO para que nuestro "GRUPO DE EXPERTOS" empiece a rechazar la idea de introducir el fracking en México, ya que soluciona solo un 25% de nuestra dependencia de EU y seguiríamos dependiendo en un 50% de lo que ellos ordenen en ese importante rubro energético nacional. Y en siguiente columna analizaremos e informaremos al GRUPO DE EXPERTOS lo que sucedió y sigue sucediendo desde hace 20 años en las zonas donde se practica el FRACKING en EU principalmente. O sea que no es necesario tanto estudio, sino más bien OBSERVAR LA HISTORIA de lo sucedido bajo exactamente el método que pretende estudiar y APROBAR.