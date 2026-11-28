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Trataremos sobre el resultado de ÉXITO PARCIAL en la historia reciente de la humanidad respecto de la remediación de los daños ecológicos causados por cada uno de nosotros. Dicho primer caso corresponde a el deterioro de la CAPA DE OZONO que cubre la superficie de la tierra desde la estratósfera. El análisis de los sucesos de este problema es el siguiente:

· 1928.- Se sintetiza por primera ves la molécua de CFC.

· 1950.- Se inicia la producción industrial de CFC principalmente enfocados a refrigeracion y pintura.

· 1974.- Primeras alarmas y estudios sobre sus afectaciones en atm´osfera.

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· 1987.- Firma de protocolo de Montreal.

· 2000.- Implementacion real de protocolo de Montreal. Inicio de producción de HCFC.

· 2002.- Primeras señales de estabilización de Hoyo de Ozono medida por satélites mas exactos

· 2019.- Nuevas alarmas por utilizacion masiva de CFC en China e India.

· 2050.- Se espera estemos en el mismo nivel de capa de ozono de 1950.

El problema y la posible solución tardaran 100 años en llegar al nivel original de el planeta.

El proceso de remediación no se está llevando a cabo a la velocidad adecuada, mas implica por primera vez en la historia reciente que mediante algunas adaptaciones muy sencillas en nuestro estilo de vida y patrones de consumo (Dejar de usar desodorantes y cremas de afeitar en aerosol), y tener un acuerdo global al respecto que implico negociaciones Politicas, Economicas, Cientificas,Comerciales, etc; estamos llegando a un resultado real de remediación ecológica.

CLOROFLUOROCARBONO

El origen es el componente industrial llamado CLOROFLUOROCARBONO abreviado CFC que es utilizado por todos nosotros en forma de AISLANTES TÉRMICOS, CONTENEDORES DE ALIMENTOS( vasos, platos tasas etc; ),CIRCUITOS ELÉCTRICOS, y especialmente como GAS REFRIGERANTE conocido comercialmente como FREON ,en nuestros refrigeradores, congeladores, aires acondicionados de nuestras casas o coches etc; Asi mismo como componente de AEROSOLES en nuestros desodorantes, pinturas etc;

La historia comienza en 1928, año en que se sintetiza por primera vez el CFC y hasta el año de 1950 su uso estaba muy limitado. Mas a partir de este año se empezó a utilizar indiscriminadamente en la industria principalmente la de los aires acondicionados y refrigeración lo cual provocó un crecimiento anual EXPONENCIAL de el 11 % anual hasta el año 1975. Esto implica que su producción se duplicaba cada 7 años.

El proceso de fabricación de los CFC es barato y se vierte y desecha fácilmente a la atm´osfera al ser utilizado en los desodorantes, pinturas y al reemplazarlo en los refrigeradores y aires acondicionados de nuestras casas y automóviles. En el año de 1980 tan solo en EE UU se fabricaron 1 mill´on de toneladas de CFC y se utilizaba como refrigerante en 100 millones de refrigeradores, 30 millones de congeladores, 45 millones de aires acondicionados de casa y 90 millones de aires acondicionados de coches.

El consumidor promedio de EE UU y de Europa consumia al año casi 1 kilo por persona, mientras que un consumidor de China o India consumia solo 30 gramos en promedio anual, esto es 30 veces menos.

CAPA DE OZONO

La capa de Ozono de la atmósfera se encuentra en la estratósfera, entre los los 10 y 30 kms de altura. Y está formada en parte, como su nombre lo dice, por ozono, que es una molécula de oxígeno formada por 3 átomos O3, en lugar de O2 que es su forma mas común. El Ozono es muy reactivo y ataca y oxida todo lo que entra en contacto con él. Por lo que a nivel de tierra donde vivimos es muy destructivo especialmente para el tejido de las plantas y para pulmones de humanos y animales. Mas esta afectación será tratada por separado en otra ocacion ya que puede ser un agente contaminante de el que estamos poco conscientes en nuestras casas y ciudades. Una molécula en 100,000 en el aire de la capa de ozono, es ozono puro, mas es cantidad suficiente para absorver las peligrosas partículas ultravioleta UVB que forman parte de la radiación solar.

Dichas partículas tienen la frecuencia exacta para separarar moléculas organicas incluidas las de DNA que son las que contienen los códigos genéticos con los que nos reproducimos los seres vivos animales y vegetales, incluidos nosotros humanos y además los organismos vivos como nosotros al recibir esta radiación ultravioleta podemos sufrir cáncer, en nuestro caso cáncer de piel y afectaciones en la córnea y retina de nuestros ojos que pueden llegar a causar ceguera parcial o total. En estos efectos es donde es totalmente letal para la vida en general y especialmente para nosotros humanos que estamos menos preparados que muchos animales para exponernos al sol directo.