Leviatán: Agenda y debate público

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¿Cuáles son las razones del secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres y del de seguridad pública estatal, Jesús Juárez, de minimizar los hechos de que en San Luis Potosí el huachicol está controlado y no enciende las alarmas, a pesar de que en días pasados la Fiscalía General de la República y fuerzas federales aseguraron 2 refinerías con más de 600 mil litros de hidrocarburos totalmente equipadas en la capital y en Villa de Reyes, llegando al extremo de comentar que ese delito "es sólo una hipótesis", y será el ministerio público quien determinará lo conducente... ¿No podrán o no querrán ver, aun y cuando dijeron que "tendrían los ojos abiertos"?

¿A que se debe la insensibilidad e irresponsabilidad de nueva cuenta de las autoridades de la UASLP, más empeñadas en defender otros intereses, ahora ensalzados por el "destape" del rector Zermeño y la preocupación en las auditorías a su presupuesto federal, que en corto plazo podría realizarles el Instituto Estatal de Fiscalización, que han rechazado pública y legalmente sin éxito, que en resolver los graves problemas de la comunidad universitaria, como la abulia y respuesta tardía en el asesinato del estudiante de derecho, Salvador Martínez, con gran inconformidad y una marcha para exigir justicia, o el grave hackeo que sufre, que por más que lo escondan o minimicen es mucho más grave de lo que han aceptado?.

¿Por qué la secrecía al interior de la CMIC en San Luis Potosí que durante años mantuvo intachable credibilidad y trabajo serio, responsable y coordinado a favor de los intereses de sus agremiados, convirtiéndose en un factor importante de la profesionalización de ese sector, que se ha venido perdiendo por los intereses de algunos integrantes de sus últimos comités directivos, al existir señalamientos negativos y hasta un procedimiento interno en la comisión de honor y justicia nacional de esa cámara por faltas al código de ética, en contra por lo menos de uno de sus expresidentes, que en los últimos años es parte activa de un consejo asesor en el ayuntamiento capitalino?

¿Quién frena la promoción electoral y precampañas adelantadas disfrazadas por partidos políticos y aspirantes a diversas candidaturas con nombres demagógicos para evadir su responsabilidad ética, moral y jurídica, tal como lo sigue haciendo el chapulín político Salinense, ahora autonombrado huasteco, José Luis Romero Calzada, "El Tecmol", quién con actuaciones ridículas, múltiples derrotas electorales y un desempeño pésimo como diputado del PRI, único cargo que ha ganado, continúa utilizando recursos públicos estatales, repartiendo apoyos y usurpando funciones públicas con el argumento de la inacción de David Medina, alcalde del municipio de Ciudad Valles de donde quiere ser alcalde?.

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¿Estará ya descartada la posibilidad de que la diputada Leticia Vázquez, coordinadora del PT en el congreso se convierta en presidenta de la directiva del legislativo, por los señalamientos contra ella y su esposo Raúl Reyes Tapia, regidor del municipio de Cerritos, por el posible tráfico de influencias, impunidad y favoritismo hacia su hijo en la muerte de una joven en un incidente de tránsito, obteniendo un amparo federal para no ser aprehendido por su presunta responsabilidad por homicidio culposo, resaltando además el silencio del PT en esta crisis?

¿Por qué la irresponsabilidad y abulia de la directora estatal de protección civil, Nadia Ochoa Limón, quien en su distracción cotidiana, sin conocimiento o experiencia alguna en la materia y a punto de terminar la FENAPO, no presentó públicamente el plan de respuesta a contingencias ni el programa interno del evento, sobre todo por los múltiples riesgos y vulnerabilidades existentes, como la concentración de decenas de miles de personas sin las salidas de emergencia necesarias; la definición poco clara de los procedimientos y rutas de evacuación, el manejo de gas en sitios de comida; las bitácoras de los juegos mecánicos y el pronóstico de fuertes lluvias, pero eso sí, contratando a amigos que desplazan a personal con experiencia, y asesorándose por el inexperto director de protección civil de Villa de Pozos, quien para este puesto, es buen abogado?

¿Cuántas veces más declarará, prometerá, amenazará o anunciará el alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, que su municipio dejará al INTERAPAS, ya que por lo menos desde 4 años, en agosto de 2022, han dicho que ya iniciaron, están trabajando o "ya merito" terminan el análisis técnico para salirse del organismo, con la promesa fallida de que "en enero de 2026" tendrían su propio organismo, pero hasta la fecha solo se nota la ausencia del alcalde de sus responsabilidades en su municipio?

¿Quiénes serán los funcionarios más cansados del gabinete estatal que ya pusieron sus barbas a remojar y prendieron su veladora ante la posibilidad de no ser los siguientes en ser despedidos del poder, posición y presupuesto, enviados a descansar engrosando las filas del desempleo o reubicados en otras instituciones, tal como ocurrió con la ahora ex titular de la SEDUVOP, Leticia Vargas, por las declaraciones del gobernador del estado de que habrá más enroques en su gabinete para "refrescar las instituciones", ya que una parte "están cansados del extenuante trabajo y jornadas 24/7"?.

¿Qué ha sucedido con los graves señalamientos, mostrados en video y compartidos viralmente, en el que por lo menos un elemento no identificado de seguridad pública del ayuntamiento capitalino a bordo de una patrulla estacionada afuera de una casa de la colonia Santa Fe, señalada por la fiscalía del estado como punto de venta de drogas, tiene una breve interacción con un hombre, descartándose oficialmente se trate de actividades delictivas, pero con la instrucción del alcalde Galindo de llevar a cabo la investigación a fondo, además de la carpeta de investigación por la fiscalía del estado.

¿Qué preparación o experiencia respaldan al diputado del partido verde Luis Felipe Castro, quien no se ha distinguido por algún logro o propuesta política, social o académica personal o legislativa, al presentar tardíamente la iniciativa controversial y retrógrada a la democracia del nuevo modelo de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y protección de datos que sustituirá a la CEGAIP, nombrado y dependiente del ejecutivo estatal, llamado: "Instituto Potosino de Apertura Gubernamental", sin que el mismo legislador sepa a que se refiere, defendiendo su iniciativa con el argumento de que se trata de una armonización y contradictoriamente, que está de acuerdo con un ejercicio ciudadano para enriquecerla, pero sin concretar nada, quedando sólo en discurso?