Informe de piñata

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«Que quede claro: nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen».

Claudia Sheinbaum, 31.05.2026

Lo describió como un «segundo informe de rendición de cuentas», pero no rindió cuentas. Fue un mitin político al viejo estilo corporativista. La presidenta Sheinbaum ofreció una larga y autocongratulatoria enumeración de supuestos logros y atacó a los críticos del gobierno

«Aquí no hay espacio para la corrupción ni para privilegiados -declaró--. No hemos adquirido vehículos de lujo». Al monumento a la Revolución, sin embargo, llegaron funcionarios del gobierno y del partido en camionetas de lujo, como Citlalli Hernánez y los ministros de la Corte Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz, cuya sola presencia en un mitin político recalcó la pérdida de independencia del poder judicial.

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Afirmó que «la economía mexicana permanece estable y avanzando» y celebró que «el tipo de cambio se ubicó en 14.40 pesos por dólar», pero en la transcripción oficial se corrigió la cifra a 17.40. Olvidó que el producto interno tuvo una contracción de 0.6 por ciento en el primer trimestre. Dijo que, con un desempleo de 2.5 por ciento, «estamos entre los primeros tres países con menos desempleo», aunque según el Banco Mundial estamos en el lugar 28. Olvidó que la tasa de informalidad laboral en abril fue de 55.2 por ciento y que muchos que en México se consideran «empleados» no lo serían en países desarrollados.

Dijo que «rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad», pero omitió que pierden dinero. Afirmó que, gracias a la compra de Deer Park y la construcción de Dos Bocas, «México tiene petróleo, tiene diésel y tiene gasolina a buen precio», pero no reconoció que la producción de petróleo está declinando y que la gasolina y el diésel cuestan en México más que en Estados Unidos, aun después de los aumentos por la guerra de Irán.

Afirmó que enfrenta una campaña de «conservadores nacionales y extranjeros que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Lo que quieren hacer es cambiar la percepción de la realidad. La soberanía vive en el territorio, pero también -hay que ser claros-vive en la información». Si bien no anunció medidas, estas frases generan temor de que esté preparando acciones para frenar la libertad de información. Dijo que la «campaña" se intensificó después de que el 19 de abril se detectó la presencia de agentes extranjeros «que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República». Cambió así la versión oficial del operativo: ya no se acusa al gobierno de Chihuahua de haberlo realizado; los agentes de la CIA solo participaban en «una visita». Aun así, señaló que la FGR «abrió una carpeta de investigación por la posible violación de leyes mexicanas».

Asumió la defensa de los 10 de Sinaloa: «Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó, con carácter de urgente, la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos -entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones-sin presentar públicamente pruebas. Quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026. ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?".

«México no es piñata de nadie», reiteró en una de sus frases favoritas. «Y México, que se oiga claro y que se oiga fuerte, ¡no acepta injerencias!». Pidió a sus seguidores salir a las plazas públicas a «informar al pueblo que la patria no se vende». Ya está dando el banderazo para comenzar las campañas de 2027.

Gratitud

Estela Ruiz Milán fue una psicoanalista de referencia, pero también una mujer de calidez extraordinaria. Sonreía con facilidad y ayudaba con generosidad. «Los amigos son espejos de una memoria compartida», dijo. «La amistad entraña gratitud». Y con gratitud la recuerdo.

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