La cárcel ya no cabe en la cárcel

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Hay una forma muy mexicana de medir la eficacia de la justicia: contar detenidos. Cada operación exitosa produce una cifra; cada cifra, un comunicado. El mensaje resulta poderoso. Tantas personas capturadas, tantas armas aseguradas, tantos generadores de violencia fuera de las calles. Todo eso importa. Mucho. El problema comienza cuando preguntamos qué ocurre después.

Entre octubre de 2024 y agosto de este año, las autoridades federales reportaron más de 67 mil personas detenidas por delitos de alto impacto. Es una expresión relevante de capacidad operativa del Estado. Durante ese mismo periodo, las cárceles mexicanas siguieron llenándose. Para julio de 2026 albergaban ya a más de 272 mil personas.

La semana pasada la Suprema Corte puso el dedo en una herida que lleva años creciendo. Al resolver el caso del penal de Neza-Bordo, ordenó adoptar medidas para enfrentar su sobrepoblación y hacinamiento. El dato impresiona: un centro con capacidad para alrededor de mil 800 personas llegó a alojar a más de 5 mil 800.

Vale la pena mirar ambas fotografías juntas. Una política de seguridad eficaz produce detenciones. Cada detenido abre inmediatamente la puerta de otra institución: la fiscalía. Después viene el juez y, cuando corresponde, el sistema penitenciario. La captura constituye apenas el comienzo de una cadena que requiere capacidad institucional en cada uno de sus eslabones. Ahí está uno de nuestros grandes pendientes. Durante décadas discutimos la seguridad como si fuera principalmente un problema de policías. Aumentamos facultades de persecución, ampliamos catálogos delictivos, endurecimos penas y recurrimos cada vez con mayor frecuencia a la prisión. Cada una de esas decisiones termina llegando, tarde o temprano, a una celda. La cárcel es el último piso del edificio penal, aunque muchas veces construimos la política criminal como si fuera la planta baja.

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El desafío adquiere especial importancia ahora. Si la estrategia de seguridad consigue detener a más personas vinculadas con delitos graves, el Estado necesita fiscales capaces de integrar investigaciones sólidas, tribunales capaces de resolver oportunamente y prisiones capaces de cumplir aquello que la Constitución les encomienda: ejecutar las penas en condiciones compatibles con la dignidad humana y procurar la reinserción social.

El hacinamiento deteriora todo eso. Una prisión saturada dificulta la clasificación de internos, complica el acceso a servicios y multiplica los espacios de control informal. También convierte a la reinserción en una aspiración cada vez más difícil de materializar.

La resolución de la Corte sobre Neza-Bordo ofrece por ello una oportunidad que rebasa ese penal. Obliga a mirar la política criminal completa. Necesitamos saber cuántas detenciones llegan a proceso, cuántas investigaciones alcanzan una sentencia y qué capacidad real existe para ejecutar las penas impuestas. Esa trazabilidad permitiría evaluar la eficacia del sistema con mucha mayor seriedad que una suma de capturas.

Detener a quien comete un delito grave protege a la sociedad. Investigar correctamente convierte esa detención en un caso. Sentenciar conforme a derecho transforma el caso en justicia. Y ejecutar adecuadamente la pena permite que el sistema conserve legitimidad hasta el final. La cárcel puede ser el destino de una sentencia, pero jamás el sustituto de una política criminal.

X: @JorgeNaderK