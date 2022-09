La inversión externa directa en México

Existen personas que nos inspiran... otras que nos hacen bien... y existen aquellas que, simplemente, sin pedir permiso... tocan nuestra alma.

La economía mexicana indica un menor crecimiento para este 2022, esto, en base a los últimos indicadores del INEGI que señalan un avance del 0.9 % en el trimestre abril-junio, en referencia al trimestre anterior y con ello, la economía de nuestro país, no alcanza a recuperar su posición del 2018 ya que durante el 2019 se tuvo un crecimiento negativo del -0.1 % y en 2020, la economía se desplomó en un -8.5 %. Se estima un crecimiento económico para este año del 1.5 %. Aunado a la pandemia del COVID-19 y el cierre de un millón cien mil micro negocios, ahora aparecen otros factores negativos: riesgo por la prolongada sequía en el país y la inflación, factores que van sumando incertidumbre a la inversión privada nacional y extranjera, en especial en el sector energético.

Hay que tener presente que nuestra economía depende y camina a la par de la economía estadounidense, la cual también está pasando por un bajo crecimiento estimado en un 2.3 %, y una alta inflación calculada en un 9.0 % para este 2022. Durante el 2020 esta economía cayó en un -3.5 % y aun así el capital norteamericano sigue representando más de la mitad de la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país, seguida por España y Canadá. Los estados mexicanos donde se ha concentrado el 50 % de la IED durante los últimos años son la CDMX con el 20 %, Nuevo León 11 %, Baja California 7 %, Edo. de Mex. 6 % y Chihuahua el 6 % (IMCO y Sría. De Ecom.). La IED durante los últimos cinco años ha sido de US 16,353 MDD por Canadá y US 61,200 MDD de inversión norteamericana (un total de US 77,553 MDD). En esta IED del T-MEC (2018-2022) las manufacturas se llevaron el 38 %, transporte y almacenamiento un 15 %, comercio 11 %, servicios financieros 10 % y minería el 8 % (Sría. de Ecom.), hasta el segundo trimestre del 2022.

Durante el primer semestre del año, la IED, ascendió a 27 MMDD, dónde Estados Unidos aportó el 40 % y Canadá el 10 %, el resto, correspondió a España, Alemania y Argentina entre otros. En el lapso del 2002 al 2009, la inversión extranjera directa del nuestros socios del TLC , llegó a aportar hasta un70 % del total. Se desprenden varios temas que influyen en la IED en México, y la principal es la energética ya que es muy seguro que sin esta inversión el precio de la electricidad no bajará al consumidor y bastante claro lo señaló el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, al señalar que mientras no se resuelvan las consultas al T-MEC , varias empresas estadounidenses mantendrán suspendidas sus inversiones en nuestro país. ¿ se quiere empleo o no?.

P.D. La gota de agua perfora la roca.

No por su fuerza, si no por su constancia.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! AGOSTO DEL 2022.