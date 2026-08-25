La inversión productiva, base para el desarrollo económico

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CUANDO EL CAMINO SE PONE DURO,

SÓLO LOS DUROS

SE MANTIENEN EN

EL CAMINO.

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México atraviesa por un momento difícil en lo que respecta a la inversión productiva. Hay que dejar claro que la inversión privada en nuestro país representa el 85 % del total y el 15 % restante es inversión pública. Actualmente el empleo formal que genera la inversión privada alcanza los 22.7 millones de personas en el registro del IMSS. Durante el año 2025, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó $ 41 mil millones de dólares, sin embargo, el 80 % de este monto es reinversión de utilidades. Aún así, México se ubica entre los 10 principales países receptores de capital productivo a nivel mundial. Actualmente, el país se mantiene como punto clave en la manufactura por la relocalización de cadenas de valor. Vale la pena señalar que hay cautela en proyectos nuevos y una baja en la inversión directa con incertidumbre de los mercados de exportación, ello debido al suspenso que se da a la firma final del T-MEC. La inversión interna también señala una baja, tanto en el gasto de construcción como en maquinaria y equipo. La inversión del sector público ha sufrido fuertes recortes por ajustes fiscales, mientras que el sector privado mantiene baja inversión.

Respecto a la IED, el 99% del gran total corresponde a sectores dirigidos al mercado de EEUU, es decir, casi toda la inversión externa que llega a México tiene la intención de exportar al vecino del norte. Una parte significativa de la IED no crea capacidad productiva nueva: compra la que ya existe. La banca, la cerveza y el acero, sectores que alguna vez tuvieron propietarios mexicanos, pasaron a manos extranjeras mediante adquisiciones, no se construyó algo nuevo. En otros casos, la inversión extranjera no compra, sino que desplaza: cadenas agroindustriales globales han sustituido la producción de pequeños y medianos productores que ya no existen. La inversión productiva de capital interno acumula 19 meses en contracción, el mayor retroceso en cuatro décadas. En el primer trimestre del 2026, la inversión privada cayó el 4.46 % anual; siete trimestres consecutivos a la baja. La inversión en maquinaria y equipo cayó 6.5 %, la mayor baja en seis años.

Al hacer un análisis y poder remediar el problema, vemos que el consumo privado en apariencia marcha bien y éste creció en el primer trimestre de este año el 2.4 %. Las transferencias sociales y los aumentos al salario mínimo han funcionado en el corto plazo ya que las familias tienen más dinero en el bolsillo. Pero este dinero adicional no necesariamente compra productos hechos en México. Durante los últimos 18 meses el consumo de bienes de origen nacional cayó el 0.2 % en términos reales y el consumo de artículos importados creció el 17 % en el mismo lapso de tiempo. Miles de pequeñas y medianas empresas sobreviven produciendo por debajo de su capacidad instalada, esto por la baja demanda de sus productos. En cuatro años la industria de la madera perdió el 25 % de su producción, textiles el 23 %, cuero y calzado el 22 %, muebles y colchones el 22 % y prendas de vestir el 23 %. Estos resultados no son casualidad ni tropiezos temporales, son tendencias que muestran la debilidad del modelo económico. México tiene una economía donde la política social, los incrementos salariales y las remesas, trabajan distribuyendo el ingreso. Pero este ingreso se escapa hacia la producción de otros países. Cada peso de aumento salarial, de apoyos sociales o de remesas, termina comprando un producto asiático o estadounidense.

Sin rentabilidad no hay inversión productiva, y mientras perdure la desconexión entre el poder de compra y la producción mexicana, no podrá repuntar la rentabilidad de la inversión productiva. México necesita una estrategia que haga rentable producir para los mexicanos. Una parte importante de este sector está en espera del T-MEC, y esto podrá durar varios meses trayendo en consecuencia una baja en la generación de empleos.

Cuando los padres trabajan y los hijos disfrutan

de la vida, los nietos van a mendigar.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! AGOSTO DEL 2026.