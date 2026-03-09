La migración internacional y sus contradicciones

Las migraciones han estado presentes toda la historia, y han formado parte de la demografía del planeta. A medida que se forman los estados-nación, y su desarrollo económico-social muestra su desigualdad, los poderosos crean barreras jurídicas para establecer cuotas y legalizarla y/o reprimirla cuando se evalúa como "perjudicial". Las causas de la migración siempre han sido económicas, pues va en busca de mejores condiciones de vida y a lugares con mayores niveles de crecimiento, o huye de la opresión política y del exilio forzado por razones como la guerra o las dictaduras: las "buenas" (Arabia Saudi, Emiratos Árabes Unidos, Oman. Kuwait, Catar, Myanmar, etc.), o las "malas" (Venezuela, Irán, Cuba, etc.) según el receptor. Los flujos migratorios ocurren hoy en todas las regiones del mundo, de los países pobres a los "desarrollados", por lo general con el calificativo de "ilegales" y sometidos a vejaciones.

Las políticas de migración suelen estar llenas de contradicciones; el caso mexicano es paradigmático. Durante años, las migraciones hacia Estados Unidos de América (EU) han sido de millones de connacionales. La política del actual gobierno de EU, que se abroga el derecho de calificar a dictaduras, narcotraficantes, migrantes como "buenos" y "malos" que están fuera de su "moral" racista, clasista, conservadora. Esta política se impuso al gobierno mexicano. Querían su aplicación al pie de la letra y rápido. La mayoría de los migrantes son mexicanos y de democracias liberales tildadas de "dictaduras", o como "asesinos, delincuentes, enfermos mentales". Al tiempo se reduce el flujo de sesenta mil millones de dólares al año que recibía México de remesas y que según López Obrador "salvaban el país" de la crisis; y para completar el galimatías, México es el mayor socio comercial de EU, y la revisión del T-MEC está en marcha.

Los gobiernos hegemónicos del capitalismo deciden quiénes son los "buenos o malos" migrantes, los que les convienen como empresarios, capitalistas, artistas famosos, "cerebros" cuya educación fue pagada por los países pobres y ellos se benefician con su trabajo. En el trato a los "migrantes malos", en los países "más desarrollados" se violan los derechos humanos, como lo muestran las redadas en EU.

La realidad del proceso la señalaba un amigo conservador colombiano hace años, cuando iniciaba el éxodo de venezolanos: primero llegaron los "buenos" empresarios que traían capital e instalaban empresas; luego llegaron los "buenos" profesionistas que trajeron sus diplomas de estudio y se vinculaban a buenas empresas; y luego llegaron los trabajadores "malos" que buscaban el empleo que no teníamos. Concluyo que llegaron en tercer lugar los trabajadores que se quedaron sin empleo cuando se fueron los empresarios. Ya habían sido calificados como "malos" y no tenían recursos para migrar. Muchos migrantes siguen siendo conservadores, pues los "progresistas" se mantienen en sus países.

Los "progresismos" son mal calificados por los países hegemónicos, a pesar de no tocar el capitalismo; de haber buscado solo su "rostro más humano"; solo vale para ellos la ultraderecha, el clasismo, el imperio y sus políticas.

(Integrante de Por México Hoy)