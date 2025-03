Los 29: la ofrenda de México a Trump

La semana pasada, 29 narcotraficantes fueron “expulsados” hacia Estados Unidos por una “petición” de su gobierno, es decir, de Donald Trump.

Entre ellos, figuran nombres emblemáticos del inframundo criminal, resultado de décadas de corrupción e impunidad: Rafael Caro Quintero, los líderes de los sanguinarios Zetas, Miguel Ángel (“Z-40”) y Omar Treviño Morales (“Z-42”), y Antonio Oseguera, hermano de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Casualmente, esta expulsión masiva ocurrió mientras el Gabinete de Seguridad mexicano se reunía con sus contrapartes en Washington. ¿Coincidencia? Apostaría un millón a uno a que no. Fueron muchos años de resistencia ofrecida por parte de nuestros distintos gobernantes ante las solicitudes de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No hace falta ser matemático para multiplicar 10x10, ni un experto en política internacional para darse cuenta de que lo que cientos de miles de asesinatos por parte del crimen organizado no lograron, lo consiguió la amenaza de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas impuesta por Trump.

No fue hasta que nuestra estabilidad financiera estuvo en riesgo que un gobierno mexicano –de los muchos que ha habido desde que Caro Quintero (acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985) estuvo encarcelado– decidió enviarlo sin tapujos como una ofrenda al hombre más poderoso del mundo.

Ojalá pase sus últimos días (que espero sean muchos) en una prisión de alta seguridad en Arizona o Nueva York, junto con el resto de la escoria conformada por los otros 28.

Pero ahora viene lo interesante. Trump recomendó a la fiscal general de su país, Pam Bondi, investigar a políticos mexicanos por nexos con el narcotráfico.

Y no creo que exista alguien tan inocente o ingenuo que de verdad crea que monstruos como los 29 aquí descritos pudieran haber sido lo que fueron sin el amparo y protección de redes de poder políticas, ¿correcto?

La gran pregunta es: si Washington ahora apunta hacia los políticos mexicanos, ¿qué tan lejos llegará esa investigación?

Porque si hoy fueron narcos, muchos de ellos emblemáticos, mañana podría ser un gobernador, un diputado, un senador, etc. Imaginemos por un instante que Trump presenta evidencia que considera suficiente para solicitar la entrega de un alto miembro del partido en el poder bajo la sospecha de colusión con el crimen organizado.

¿Cedería el gobierno mexicano tan fácilmente como lo hizo con los narcotraficantes?, ¿o sería este el punto de quiebre en la relación diplomática entre ambos países?, ¿se atreverá a marcar un límite nuestro gobierno ante la amenaza de aranceles?

Trump ya dejó claro que su estrategia no solo busca la captura de capos y sicarios del crimen organizado, sino también de los políticos que, según sus palabras exactas, los han protegido.

La historia nos dice que cuando la Casa Blanca decide actuar, no se detiene hasta conseguir lo que busca (pregúntenle a Osama Bin Laden o al mismísimo Rafael Caro Quintero). Si Trump ve resultados con el envío de estos 29, no hay razón para pensar que no seguirá exigiendo más. Hoy fueron los narcos, mañana podrían ser figuras políticas de alto nivel.

Y si la historia sirve de guía, no será Trump quien se detenga primero. Con esta entrega, Sheinbaum solo ganó más tiempo. Este tipo de concesiones darán más poder para exigir más “favores” en el futuro.

El verdadero juego apenas comienza.

@CarlosSeoaneN

(Consultor en seguridad y manejo de crisis)