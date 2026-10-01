Los Facilitadores

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- ¿Hijo, que quieres ser de grande? -

-Un broker criminal-

En una plática con maestros de posgrado surgió la pregunta ¿En la delincuencia organizada que eslabón de su estructura juega un papel relevante? ¿Y que es la delincuencia organizada? surgió otra pregunta.

Traje a colación y citó el análisis del Maestro Zaffaroni respecto a una definición de Delincuencia Organizada como -un concepto de origen periodístico (que responde a una visión conspirativa, vinculada a la organización secreta del comunismo en tiempos del "macarthismo") , que nunca alcanzó una satisfactoria definición criminológica (ya que las cúpulas policiales y los políticos, en un ensamble con alto impacto publicitario impusieron a los criminólogos la elaboración de un pretendido concepto), pero igual, se trasladó al Derecho Penal Objetivo y Procesal para aumentar el ejercicio del poder punitivo respecto de un conjunto de delitos no bien delimitados, que pretende configurar un derecho penal diferenciado o de dos velocidades y con menores garantías para un ámbito delictivo sin limitación-.

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Así, la academia científica define a la delincuencia organizada, pero más allá, en las calles y cerros de nuestro México, existe otra dimensión, poco clara y muy compleja en su estructura y en su matriz de asociación, enredadas, un tanto mal interpretadas en sus grados de criminalidad.

Por ejemplo: El llamado concierto criminal, esos de menor nivel delincuencial pero no organizados, pero igual sirven para entretener a los policías municipales y a estos los hacen ver como héroes, porque detuvieron a dos mozalbetes con dos coca-colas y dos gansitos dentro de una tienda de conveniencia (que de hecho los mismos cajeros fueron quienes los detuvieron), y así hacen creer a la sociedad de su lucha infatigable contra el hampa organizada.

Hay otro nivel, las asociaciones ilícitas y las bandas locales, ya son estructuras criminales, pero de menor importancia, esas sirven para entretener a los policías estatales y ministeriales, ya que de vez en cuando detienen a uno o varios de ellos, pero la mayoría de las veces trabajan de común acuerdo, en robos a cas a habitación, robo de vehículos, robo de camiones de carga, prostitución, narcomenudeo, etc.

Y luego, está la delincuencia organizada como tal, con estructura organizacional, piramidal y con jerarquías, sirven para entretener a las fuerzas armadas de vez en cuando y "detener objetivos prioritarios generadores de violencia", unos cuantos muertos por aquí y por allá, helicópteros patrullando y disparando, fotos con detenidos, extradiciones, etc.

TAPANCO: Y por último, "Los Facilitadores", esos como aquel amigo emprendedor de la nada, el político exitoso, el empresario jodido venido a más, el edecán y anfitrión del estado, metiche y chile de todos los moles, el testaferro, el del lote de autos, el del lavado de autos, el del motel, el de la inmobiliaria, el de los departamentos de lujo, el de la casa de cambio, el coleccionista de los vehículos de alta gama, el de la constructora que igual pavimenta que hace carreteras y puentes, el gestor de artistas y conciertos, el organizador de ferias y palenques, un gran etc.

"Los Facilitadores" que les hacen la vida más fácil a los criminales y son la verdadera expresión de la delincuencia organizada tras bambalinas. El eslabón criminal que juega el papel más relevante.

¿Usted estimado lector conoce a algún facilitador?

X @franciscosoni