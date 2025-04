Maltrato a enfermos

“Vamos a tener un sistema de salud como

el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción”.

Andrés Manuel López Obrador, 23.05.2019

A los problemas de la enfermedad hay que añadir el trato inhumano. La historia de L es ejemplo de lo que hoy puede sufrir alguien por el pecado de tener cáncer en un país que debería tener servicios médicos mejores que los de Dinamarca.

L es una mujer de 35 años que trabajaba en una empresa internacional cuando empezó a sentirse enferma. En enero de 2024 se sometió a exámenes en el IMSS, que tardó ocho meses en entregarle resultados. Al final, el diagnóstico fue de cáncer. La empresa en la que laboraba la despidió porque sabía que la enfermedad afectaría su desempeño. Lo hizo, es cierto, con una indemnización de ley, pero la destitución la dejaba sin cobertura del IMSS. Era una condena de muerte. Una persona accedió a darle empleo y pagar su Seguro Social a pesar de que sabía que no podría trabajar de manera constante.

El IMSS no la empezó a atender sino hasta noviembre. Le mandaron seis quimioterapias. El tratamiento era doloroso y debilitante, pero con frecuencia la hacían esperar horas en ayunas para la aplicación o cancelaban sin explicación. Hoy le iban a dar la penúltima quimioterapia, pero ayer la reprogramaron por vacaciones.

Otra parte del tratamiento eran 25 radioterapias. En su hospital, sin embargo, le dijeron que no estaba funcionando el equipo. La mandaron a Cuernavaca, pero allí le dijeron que no había cupo. Pasó a Magdalena de las Salinas, donde tampoco la pudieron atender. Ahora le dicen que quizá en Azcapotzalco, donde ya entregó su documentación, pero no le han confirmado. Los médicos le dicen que sin las radioterapias la posibilidad de una recaída es mayor y tendrían que reiniciar con quimioterapias.

La mayor asignatura pendiente de la 4T radica en los servicios de salud. En su análisis de la pobreza de 2022, el Coneval señalaba que, a pesar de la disminución de la pobreza, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 16.2 a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022, o sea, de 20.1 millones a 50.4 millones de personas. Esta situación se debió a la cancelación del Seguro Popular sin que hubiera alguna institución que la sustituyera. Quizá la razón por la cual el gobierno decidió desaparecer el Coneval fue por haber dado a conocer esta información, pero las cifras no consideraban el deterioro que ha habido en instituciones como el IMSS que antes tenían un servicio razonable.

No hay señales de que las cosas vayan a mejorar pronto. Las compras consolidadas de medicamentos que desde 2013 hacía el IMSS con razonable eficacia las suspendió López Obrador en 2019 por supuestos actos de corrupción que nunca aclaró y que no llevaron a acciones legales contra nadie. AMLO encargó las compras a la Oficialía Mayor de Hacienda, sin experiencia en el tema, y después de su fracaso a la UNOPS de la ONU, al INSABI y al IMSS-Bienestar. Claudia Sheinbaum le ha dado la responsabilidad ahora a Birmex, pero apenas este 8 de abril la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nula la primera compra, 2025-2026, por la adjudicación de claves con sobrecosto. Los medicamentos que tanta falta hacen no llegarán como se había prometido a clínicas y hospitales públicos.

López Obrador siempre fue indiferente al sufrimiento de los enfermos, pero la indiferencia se transformó en burla cuando empezó a asegurar que el sistema de salud de México estaba a punto de ser como el de Dinamarca. Yo espero que la presidenta Sheinbaum abandone esta actitud y ordene una revisión a fondo del maltrecho sistema de salud.

Perversos

Trump sigue con sus juegos perversos. Ayer ordenó la aplicación de aranceles de 125 por ciento a China (los sube cada día), pero ordenó una pausa en los aranceles “recíprocos”, que no son recíprocos, que ayer mismo habían entrado en vigor para los demás países. La pausa, sin embargo, es de solo 90 días. Trump insiste en mantener al mundo en la incertidumbre.

