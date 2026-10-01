Militancia o Sociedad

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En las últimas décadas, en México se ha posicionado fuertemente la idea de fomentar las figuras ciudadanas, tanto en las posiciones político partidistas como en las propias esferas de gobierno, como un impulso para obtener mayor credibilidad y legitimidad en sus propósitos y acciones, el que realmente los intereses ciudadanos se reflejen en las posturas ideológicas y en las políticas públicas, ante el descrédito creciente de los partidos políticos desde finales de los años ochenta.

Cada partido y los gobiernos han interpretado de manera diferente este sentir ciudadano de divorcio de las esferas políticas, y desde los años noventa han impulsado proyectos políticos alternos a lo tradicional, como por ejemplo a nivel nacional la candidatura de Vicente Fox, que fue una suerte de híbrido ciudadano-partidista, el cual si bien compitió por el PAN y el Verde, tuvo un fuerte aliento del Grupo San Ángel, una mixtura de intelectuales, políticos y ciudadanos, y ya en campaña tuvo el impulso de la agrupación ciudadana Amigos de Fox.

Para la elección del 2018, la coalición Todos por México optó por una candidatura ciudadana en la persona de José Antonio Meade, que si bien no era militante de alguno de esos partidos, tenía ya una larga trayectoria en el servicio público en posiciones de alto nivel nacional, mas no partidistas, aunque no terminó por cuajar ese proyecto precisamente por esa identificación con gobiernos del PRI y del PAN, entre otras causas.

En el caso de Morena, antes de constituirse formalmente como partido político en 2014, operó como una asociación civil que aglutinó a diversas causas ciudadanas, movimientos estudiantiles, sindicales y de defensa de derechos humanos, siendo que su estructura descansa fuertemente en los "comités de base" y defensores del voto, integrados por voluntarios a nivel vecinal y comunitario, lo que refuerza la identidad de un movimiento impulsado desde abajo.

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Morena es el eje de las discusiones y acontecimientos políticos, toda vez que es el actual partido en el poder a nivel federal, ostenta 23 gubernaturas, 253 de 500 diputados federales, y 66 senadores de 128. Caso muy especial es el del estado de San Luis Potosí, el cual es gobernado por el partido Verde, pero de facto se asume como aliado de la Cuarta Transformación, a pesar de que Morena participó por separado por la gubernatura en 2021.

Hoy día vuelve Morena al debate en San Luis Potosí, al designar como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, a un militante surgido de la lucha social y la organización territorial, en la persona del Profesor Elí Cervantes, plenamente identificado con las bases del partido, exsenador de la República y recientemente Representante en el estado de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, a pesar de que no se había inscrito en el proceso estatutario para esta posición, lo que lo pone en la antesala de la candidatura al gobierno estatal, sin alianza con el Partido Verde hasta el momento.

Sin duda esta designación confirmará y reafirmará la motivación e incentivos para los militantes de Morena en la entidad, puesto que sigue siendo coherente y consistente el impulsar a perfiles surgidos de la base del partido, que incluso ha utilizado mecanismos como la insaculación, coloquialmente llamada "La Tómbola", y que ha permitido mantener esas expectativas de crecimiento político en las bases partidarias.

Esta postura política de voltear a ver la base militante para las posiciones políticas, ha tenido variantes para los cargos públicos administrativos a nivel federal, donde perfiles cercanos a otros grupos, estratos y sectores, muchos de la sociedad civil, han sido también una constante en los gobiernos del anterior presidente y más en el caso de la Presidenta actual. Sin embargo, esta actitud política no ha permeado del todo en los estratos locales, donde las personas ocupantes de las posiciones administrativas federales están más identificadas con la base militante, como es el caso de San Luis Potosí.

Pareciera ser que esta postura se está reflexionando precisamente para la entidad potosina, pues se ha sabido que un perfil más ciudadano pudiera relevar a Elí Cervantes en la representación de la SICT, en la persona del empresario autotransportista José Carlos Sandoval, quien tiene larga trayectoria en el sector, con participación relevante en la Canacar, también en agrupaciones ciudadanas filantrópicas, como Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos, además de fuertes conexiones políticas a nivel central.

Si Morena a nivel local incorpora liderazgos diferentes en las posiciones administrativas federales, de experiencia y honestidad probada, sin duda podría ganar más adeptos rumbo a los próximos comicios de 2027. Ya pronto veremos cuál es la decisión, si se opta estrictamente por la militancia o hay la apertura para la sociedad civil. La política también se hace desde el gobierno.

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