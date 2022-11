A los poetas románticos les gustaba ver la caída de las hojas.

Eso les inspiraba melancólicos poemas en los que hablaban del otoño de la vida, del fin de los amores y de otros acabamientos semejantes.

Yo no tengo la desgracia de ser poeta. Mis escasas desdichan tienen otros oficios. Por eso no me entristece ver que el huerto de los nogales se ha pintado de amarillo. Eso significa que los árboles han cumplido su tarea del año y se disponen ahora a descansar. No hay terminación alguna. Hay el reposo al cual seguirá en la primavera el despertar a un nuevo ciclo de la vida. Entonces los nogales se cubrirán otra vez de fronda verde y darán nueva flor y nuevo fruto.

Igual que los árboles del huerto nosotros también reposaremos de las fatigas de la vida y renaceremos a otra que no conocemos, del mismo modo que en el seno materno desconocíamos la vida que luego habríamos de vivir.

Veo caer las hojas de los árboles y no pienso en la muerte, sino en la vida. Tiene sus ventajas eso de no ser poeta romántico.

¡Hasta mañana!...