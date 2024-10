Las ramas del nogal se ven dobladas. El peso de las nueces que cargan las inclina y las acerca al suelo. Pronto dará sus frutos, y luego descansará su sueño del invierno.

En cada árbol yo veo un silencioso profesor. ¡Qué de cosas enseñan esas criaturas vegetales! Dan mucho, y piden casi nada. Los hombres somos como la piel de Judas -así dicen en el Potrero de quienes hacen daños-, en tanto que los árboles son como la piel de Dios.

Este nogal me enseña que debemos llegar a nuestro invierno con carga generosa y darla a los demás antes de reposar. Que los años nos inclinen y doblen por el peso del abundante fruto que llevamos, no por la fatiga de una inútil carga de egoísmo, de mezquindad y resquemores. Yo me acerco al nogal. Al fin hombre pequeño, volteo a todos lados a fin de cerciorarme de que nadie me oye, y luego le digo al árbol en voz baja: “Quiero ser como tú”.

¡Hasta mañana!...