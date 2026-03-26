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Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

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Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

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Por Armando Fuentes Aguirre

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A

La primavera llegó al Potrero cuando debía llegar y le dijo al invierno: "Quítate que ahí voy". 

No se enciende ya el fuego de leña en la cocina de la antigua casa, pero en la estufa borbotea la olla con el agua para el té de menta o yerbanís, y en la mesa la botella de mezcal serrano es anuncio de un buen final para la cena.

Don Abundio anima la conversación con un relato acerca de doña Rosa, su mujer.

-De soltera rezaba cada noche: "Diosito, yo no te pido nada para mí, pero por favor mándale un yerno a mi mamá".

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Todos reímos, menos doña Rosa. Frunce el ceño y masculla 

con enojo: 

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

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