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Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

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Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

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Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A

El gobierno y el clima tienen cierto parecido: no se puede confiar en ninguno de los dos.

Bonita primavera es ésta, de bajas temperaturas y con días nebulosos y de lluvia. Se supone que en este tiempo debe brillar el sol, y el aire debe ser templado, o tibio, de modo que las abejitas y los pajaritos puedan dedicarse a la primaveral tarea de hacer más pajaritos y más abejitas. No es así. Un viento oscuro sopla; la bruma pone su opacidad en los seres y las cosas; se ensombrece el ánimo y la naturaleza, malhumorada, se pregunta si acaso se ha equivocado de estación.

Sin embargo a mí me gustan estos días de neblina y llovizna murmurante. Son ocasión para charlar conmigo mismo, para buscar respuesta a mis preguntas. Sé que, aunque no lo parezca, el sol está ahí. Otra vez se aparecerá, y la primavera será otra vez primaveral. 

Espero no sonar demasiado sonoro si digo que siempre volverá a brillar la luz.

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