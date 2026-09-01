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Por Catón

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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      Un hombre se puso a construir un puente en el desierto.

      Le decían todos:

      -Estás loco. Los puentes son para cruzar los ríos, y en el desierto no hay ríos.

      El hombre no hacía caso. Seguía trabajando; trabajaba día y noche. Sus martillazos se escuchaban más allá del horizonte. Asustaban a los chacales y a las sierpes, y turbaban el reposo del beduino. 

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      -Estás loco -le decían todos-. Los puentes son para cruzar los ríos, y en el desierto no hay ríos.

      El hombre trabajaba más. Tenía un sueño, y el que renuncia a su sueño es como si renunciara a su ser.

      Un día el hombre terminó su obra. 

      En ese mismo momento un río de aguas sonoras y cristalinas empezó a fluir abajo de su puente, en medio de las arenas del desierto.

      ¡Hasta mañana!... 

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