logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las nubes pasan.

      Las ve un hombre y dice:

      -¡Qué pasajeras son!

      Los hombres pasan.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los ve una nube y dice:

      -¡Qué pasajeros son!

      Un filósofo ve a las nubes y a los hombres y se dispone a decir:

      -¡Qué pasajeros son!

      Pero apenas va a decirlo cuando ya ha pasado. 

      Quien esto escribe ¡qué pasajero es!

      Su paso es más pasajero que el de la nube, el hombre y el filósofo.

      Miren.

      Ya pasó.

      ¡Hasta mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Familia y escuelaCapítulo 337: ¿Es un problema el uso del teléfono celular en un aula de clases?
        Familia y escuelaCapítulo 337: ¿Es un problema el uso del teléfono celular en un aula de clases?

        Familia y escuela Capítulo 337: ¿Es un problema el uso del teléfono celular en un aula de clases?

        SLP

        PULSO

        en la antesala...
        en la antesala...

        en la antesala...

        SLP

        Pingo

        "... Sigue la guerra de Irán con Estados Unidos...".
        "... Sigue la guerra de Irán con Estados Unidos...".

        "... Sigue la guerra de Irán con Estados Unidos...".

        SLP

        PULSO

        El mensaje de fondo: ´Perded toda esperanza´
        El mensaje de fondo: ´Perded toda esperanza´

        El mensaje de fondo: ´Perded toda esperanza´

        SLP

        PULSO