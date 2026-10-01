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Las nubes pasan.
Las ve un hombre y dice:
-¡Qué pasajeras son!
Los hombres pasan.
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Los ve una nube y dice:
-¡Qué pasajeros son!
Un filósofo ve a las nubes y a los hombres y se dispone a decir:
-¡Qué pasajeros son!
Pero apenas va a decirlo cuando ya ha pasado.
Quien esto escribe ¡qué pasajero es!
Su paso es más pasajero que el de la nube, el hombre y el filósofo.
Miren.
Ya pasó.
¡Hasta mañana!...