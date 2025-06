El cuento que descorre hoy el telón de este textículo -pequeño texto- presenta una grave falla moral: tiene moraleja. Las moralejas hacen nugatorio el mérito de cualquier escrito. Permítanme un momento, por favor. Voy a ver qué es eso de “nugatorio”. Es todo aquello que nulifica la esperanza en algo, o su valor. Relataré esa historia porque su narración me sirve para ilustrar un comentario que de seguro resultará inservible. Dos RR -rateros reconocidos, en jerga policíaca- decidieron entrar en una milpa a robar elotes. A fin de no ser detectados por el dueño se cubrieron con un cuero de vaca. Estaban consumando el latrocinio cuando he aquí que fueron detectados. Pero no por el dueño -bueno hubiera sido- sino por el enorme toro semental, que fue hacia ellos con evidente intención lúbrica. El que estaba delante de la piel de vaca le dijo al que se hallaba atrás: “Voy a simular que estoy comiendo la hierbita, y mientras tú entretén al toro”. La moraleja de ese cuento es la siguiente: toda simulación acaba por ser descubierta. La elección judicial fue una simulación mal urdida y peor llevada a cabo. Así lo puso de manifiesto la comisión de la OEA que vino a observar ese falso proceso electoral tan lleno de irregularidades y defectos. A las críticas del organismo Claudia Sheinbaum ha respondido con la ya muy argumentada argumentación de la soberanía. Dijo además que la elección de marras fue solicitada por el pueblo mexicano, lo cual es una mentira del tamaño del mundo, cosa que ella sabe bien. Si el pueblo la hubiese pedido habría ido a votar, y en su inmensa mayoría la gente se abstuvo de participar en esa farsa, creada por un solo individuo, López Obrador, y llevada a cabo por su virreina, aunque conocía lo aberrante de la iniciativa y de las acciones para llevarla a cabo. Podrán ponerse muchas tachas a la OEA, pero la verdad es la verdad, dígala quien la diga. ¿Soberanía? Ninguna tiene un pueblo regido por un gobierno antidemocrático, alejado del orden jurídico y destructor de las instituciones. Los jueces, magistrados y ministros de la Federación salidos ese proceso manipulado y tendencioso no serán juzgadores al servicio de la justicia, sino de la absurdamente llamada 4T, de su caudillo, su partido y la corte de incondicionales que siguen obedeciendo sus consignas, empezando por la Presidenta, carente de voluntad propia e impedida de apartarse del camino que al designarla le trazó su antecesor. Y lo peor es que no hemos vivido lo peor. Todo lo sucedido es sólo preparación para poder llevar a cabo acciones que nos alejarán del México al que aspirábamos y nos acercarán a un régimen aún más autoritario, más apartado de la ley y más conculcador de los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿Pesimismo? Quizá. Pero lo que hemos visto en el sexenio anterior y en el presente nos lleva a pensar que en el México de hoy el pesimismo es la más cabal forma del realismo... El médico se enteró, asombrado, de que el joven que acudió a su consulta hacía el amor todos los días de la semana, y a veces dos y hasta tres veces diarias. Le indicó: “Necesita usted abstenerse del sexo, o acabará anémico, afásico, asténico, tísico, hético y espiritifláutico”. Replicó el paciente: “Me pide usted algo imposible, doctor. No puedo dejar el sexo tan de golpe”. Propuso el facultativo: “Entonces cásese. Así lo irá dejando poco a poco”... “Quiero una crema para el cuerpo -pidió el muchacho en la tienda-. Es un regalo que le haré a mi novia”. Le preguntó la encargada: “¿De qué color quiere la crema?”. “El color no importa -respondió el galán-. Dígame de qué sabores tiene”... FIN.