No es con magia apotropaica

"El crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable".

"Sir Jhon Hurt". Arthur Seldom.

La delincuencia organizada está representando la principal causa de desaparecidos y la pérdida de vidas humanas, de la mano de la violencia sistemática como mecanismo de control.

La gobernanza se pierde y crece la desconfianza de la población, tan es así, que en varios lugares los índices delictivos y el control de los delincuentes "basura" (los de a pie, las lacras del pueblo), son contenidos y neutralizados por grupos criminales ya que estos funcionan como "autoridades de facto", regulando la incidencia delictiva y protegiendo a la sociedad a cambio de pagos por los gobiernos "otorgando pax criminal".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, emitió cincuenta recomendaciones al respecto del crimen organizado. Cuatro de ellas merecen cumplimiento, pero ya:

-Fortalecimiento institucional de fuerzas policiales frente a la delincuencia organizada-. Modernización y profesionalización institucional. - Fortalecer los procesos de modernización, profesionalización, transparencia, medidas para su protección y rendición de cuentas, incluyendo mecanismos de control internos y externos de los cuerpos policiales, con el objetivo de incrementar la eficacia y eficiencia en su labor frente al crimen organizado.

Separación progresiva de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública.- Abstenerse de desarrollar políticas de seguridad que privilegian la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; y en caso de que se encuentren actualmente habilitadas las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, realizar una planificación para su retiro progresivo y gradual y el fortalecimiento de las fuerzas policiales civiles. Garantizar que los casos de uso excesivo de la fuerza o violaciones de derechos humanos cometidos por militares sean juzgados por tribunales civiles.

Fortalecimiento de capacidades técnicas e investigativas.- Dotar a las fuerzas policiales que investigan al crimen organizado de recursos humanos y técnicos adecuados y suficientes, que permitan realizar su labor utilizando tecnología y herramientas efectivas y actualizadas de investigación.

Métodos de investigación no coercitivos y prevención de la tortura.- Capacitar a integrantes de las fuerzas policiales que investigan el crimen organizado en la utilización de métodos de obtención de información confiable mediante entrevistas no coercitivas a fin de prevenir el uso de la tortura.

TAPANCO: Una recomendación es imprescindible. Abordaje de la corrupción e impunidad asociada al crimen organizado.- Fortalecer la adopción de regulaciones y protocolos internos para combatir la corrupción vinculada al crimen organizado, mediante la implementación de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, transparencia institucional y participación pública que hagan énfasis en el abordaje de estas situaciones. Esto incluye el monitoreo estricto de recursos públicos y privados utilizados en PROCESOS ELECTORALES, así como la investigación y sanción oportuna de las irregularidades detectadas.

X @franciscosoni