Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que los otros”.

George Orwell, Rebelión en la granja

Estoy de acuerdo: no se debe condenar a nadie sin pruebas, pero el gobierno y Morena lo hacen constantemente. Cuando dicen que no son iguales, simplemente ratifican que gozan de impunidad.

En 2023, cuando era secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández habló de las acusaciones contra Genaro García Luna: “El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues, fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues, no supiera”.

¡Cuánto ha cambiado su posición! Sobre su colaborador cuando era gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar una banda criminal, le dijo ayer a Ciro Gómez Leyva: “No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”. No se enteró como gobernador, tampoco cuando fue secretario de gobernación federal. Sin embargo, documentos de la Defensa filtrados por Guacamaya Leaks señalan que desde que Adán Augusto lo nombró secretario de seguridad estatal el 11 de diciembre de 2019 ya había señalamientos en su contra.

Al llegar este domingo a la reunión del Consejo Nacional de Morena, Adán Augusto declaró: “Hay mucha politiquería en todo esto”. En el interior algunos militantes le corearon: “No estás solo”. La presidenta del partido, Luis María Alcalde, afirmó: “Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en un acto de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad”. Añadió: “No somos iguales. Morena es distinto, porque se guía por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Y es verdad que no son iguales. Francisco Garduño era titular del Instituto Nacional de Migración cuando se registró el incendio del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó un saldo de 40 inmigrantes muertos. Si bien está sometido a proceso, se le permitió no solo enfrentar su juicio en libertad, en un régimen enamorado de la prisión preventiva, sino que se le mantuvo como director del INM hasta el 29 de abril de 2025. Ignacio Ovalle, director de Segalmex durante el fraude de 12 mil millones de pesos, no solo no fue procesado, sino que en 2022 se le nombró, para protegerlo, director del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Ninguno de los militares y autoridades que permitieron que el 18 de enero de 2019 se arremolinara gente durante horas alrededor de un ducto perforado de Pemex en espera de robar gasolina, en Tlahuelilpan, Hidalgo, fue objeto de sanción tras la explosión que mató a 137. En cambio, el gobierno ha procesado y encarcelado con prisión preventiva a quienes considera sus enemigos, como Rosario Robles o Alejandra Cuevas, esta última perseguida por el fiscal Alejandro Gertz por razones personales. Las dos fueron exoneradas por tribunales independientes, pero estos ya van a desaparecer.

A López Obrador le gustaba citar una frase apócrifa de Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. La cita no solo es falsa, sino que contradice los principios liberales de Juárez, según los cuales todos debemos ser iguales ante la ley. Pero la filosofía de Morena y de la 4T así es: “No somos iguales”, estamos por encima de la ley.

Vándalos

Una vez más un grupo de manifestantes cometió actos de vandalismo en una protesta contra la “gentrificación». Dañaron la fachada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, pintaron lemas contra la “UNAM facha”, saquearon la librería Julio Torri y quemaron libros. Ni la policía capitalina ni la seguridad de la universidad quisieron intervenir.

