El domingo primero de junio de 2025 se elegirán en México: nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, cinco personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito. Es una elección compleja, pero importante y relevante para la impartición de justicia en el país; sin embargo, hay poco interés en ella y se prevé una participación muy baja. Surge la pregunta: ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué no hay interés en el proceso electoral?

Entre amigos, vecinos, en el trabajo y en el transporte público, no se habla del tema, hay una limitada promoción en los espacios públicos, muy pocas personas conocen que se elige y quienes son los participantes. Solo en redes sociales se conocen algunos candidatos; además, se promueven en spots que solo trae el nombre y el puesto para el que se está postulando. Para obtener una mayor información hay que ingresar a la página del INE y en el caso de San Luis Potosí, el CEEPAC, pero la información no es de fácil acceso para el ciudadano común, son listas complejas de entender, no tienen los argumentos persuasivos que inviten al votante a participar, todo es muy técnico y no hay una instancia que explique en lenguaje sencillo el proceso electoral.

Las personas que han decidido no acudir a votar argumentan: “no voy a votar”, “las elecciones ya están arregladas desde arriba”, “así es la política todo está arreglado desde antes”, quienes participan “solo ven sus intereses”. Hay otras y otros que expresan: “no voy a votar porque no conozco a nadie de los que están”, “no he podido y no he querido buscar información”. Hay quienes son más contundentes: “no votaré, solamente que estuviera loco, si ya tienen a todos designados, es una farsa, Morena no quiere a nadie en contra”. Son argumentos de sentido común, de quienes ven al proceso como un asunto político, donde los participantes actúan por acuerdos previos y objetivos personales.

Los ciudadanos que han tomado la decisión de votar, cuatro de dieciséis personas analizadas, argumentan: “Si voy a votar, pero todavía no se por quién, porque no hay difusión acerca de los candidatos, sobre su trayectoria, no hay difusión en televisión y radio, el tiempo es reducido para conocer todo lo que hay detrás”. Quienes están informados expresan: “Ya se por quién votar, me he informado en la página del INE, decidí ir para que los mismos de siempre no sigan en el poder; chequé todo lo que han hecho ellos, pero la página está muy lenta e incompleta”. Una elección tan importante no debe tener como única fuente de información a la institución que organiza el proceso, por lo que se requiere que otros actores se involucren en su difusión.

Así mismo, quienes acudirán y ya tienen decidido su voto justifican: “ya los tengo elegidos”, “quiero cambiar todo el desastre que hay en el poder judicial”, “hay que acabar con los privilegios”, “me informé por lo que sale en las redes, ya que en la TV no sale nada”. “Si hay información, hay muchos videos de entrevistas, solo es cuestión de tener interés”. Las personas que han decidido acudir a la votación tienen un perfil de estudios medios, de simpatizar con la cuarta transformación y han adoptado su misma narrativa. Conciben la elección como una oportunidad de transformar de fondo al sistema de impartición de justicia en México, mediante personas que no respondan a los intereses de quienes poseen el poder político y económico.

Para finalizar, el proceso de elección de los miembros de poder judicial no ha logrado despertar el deseo de participación de la mayoría de las y los votantes. Las personas analizadas coinciden que no hay suficiente información sobre qué se elige y quienes son los candidatos. La información que más se ha difundido es en redes sociales por los propios participantes y por los organizadores del proceso. El pronóstico de votación es de baja participación, lo que beneficiará a los candidatos que tengan un apoyo corporativo. Las causas de ello es la poca información que existe, impulsadas por un proceso de aprendizaje que ha generado una elección inédita como la que tendremos el próximo 01 de junio. Próxima colaboración: 03 de junio de 2025.

@jszslp