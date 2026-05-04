Pemex pierde

"Las industrias nacionalizadas son notorias por su incapacidad para operar con ganancias".

J. Paul Getty

Con el típico triunfalismo de la 4T, Pemex ofreció este 30 de abril su último informe de resultados: "Pemex acelera el desendeudamiento y fortalece su desempeño operativo en el primer trimestre de 2026", pregonó. "Pemex redujo su deuda a 79 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2014. La producción de hidrocarburos líquidos y la de gas incrementaron en 2.3 por ciento y 12.1 por ciento respectivamente. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación redujo los costos por importación de combustibles en 23.3 por ciento".

El documento, sin embargo, olvida el dato fundamental de cualquier informe de resultados: una pérdida neta trimestral de 45,993 millones de pesos, la tercera consecutiva. De nada le sirvió a Pemex el fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo tras el inicio de la guerra de Irán.

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El informe tampoco explica la razón por la cual se redujo la deuda financiera de 85,248 millones de dólares al cierre de 2025 a 79,037 millones el pasado 31 de marzo. La empresa no se volvió súbitamente rentable, ni utilizo sus ingresos para hacer pagos de la deuda; no, los recursos provinieron del gobierno federal, o sea, de los contribuyentes.

El optimismo del informe cae por tierra al revisar los anexos. Los ingresos totales en pesos bajaron 7.6 por ciento. Las ventas nacionales tuvieron un ligero repunte, de 4.2 por ciento, pero las exportaciones se desplomaron 25.3 por ciento (anexos, p. 10). El costoso desastre es producto de la aplicación de la ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador --ese notable experto petrolero que decía que extraer crudo es muy fácil porque solo hay que clavar un popote en la tierra para que el crudo brote-- de que es mejor vender gasolina y diésel en el mercado interno que exportar petróleo crudo.

Otras petroleras del mundo ganan dinero. Si bien fue un trimestre difícil para todas, en parte porque los precios del crudo fueron muy bajos en enero y febrero, antes de que subieran con la guerra de Irán, la mayoría registraron ganancias en el trimestre: ExxonMobil, 4,200 millones de dólares; Chevron 2,210 millones, BP, 2,400 millones. La brasileña Petrobras hoy ha rebasado ampliamente a Pemex. Su producción total de hidrocarburos, que incluye gas natural, alcanzó 3.23 millones de barriles diarios equivalentes en el primer trimestre de 2026, 16.1 por ciento más que un año antes. La tasa de utilización de sus refinerías fue de 96 por ciento, mientras que la de Pemex promedió 65.2 por ciento según los anexos del informe trimestral. Petrobras no ha dado a conocer todavía sus resultados financieros para el primer trimestre, lo hará el próximo 12 de mayo; pero en 2025 obtuvo ganancias netas por 19,200 millones de dólares.

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y una de las pocas con pérdidas. Los malos manejos, es cierto, vienen de hace décadas, pero más de siete años de la Cuarta Transformación no han sido suficientes para resolver sus graves problemas. Las razones son claras: la empresa está tomando decisiones equivocadas, como desinvertir en producción de crudo, siempre la parte más rentable de la operación, e invertir en refinación, una actividad en la que los márgenes son pequeños o nulos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma ahora que la refinación en nuestro país es rentable, pero esto es producto de una mentira contable que se logra entregando el crudo a las refinerías a un precio muy inferior al de mercado. Al final, ni siquiera estos trucos logran borrar las pérdidas de Pemex, una petrolera mal manejada.

Morena

La principal responsabilidad de Ariadna Montiel, la nueva presidenta de Morena, será convencer a los electores de que el partido no es guarida de narco-políticos, a pesar de su defensa de los 10 de Sinaloa, acusados de asociación delictuosa con narcotraficantes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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