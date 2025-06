Perspectivas para los próximos cincuenta años

En su cuento de ciencia ficción “Navidad en Ganímedes”, el escritor norteamericano Isaac Asimov describe un conflicto laboral que afectó a la compañía “Ganymedan Products Corporation”, que explotaba una concesión minera en Ganímedes, una de las cuatro lunas galileanas de Júpiter. Como mano de obra, la compañía empleaba “ossies”, una especie de avestruces inteligentes nativos de Ganímedes. El conflicto surgió porque los ossies se enteraron de la existencia de Santa Claus y demandaron que los visitara en la siguiente Navidad, amenazando con dejar de trabajar si esto no ocurría.

Al margen de la trama del cuento, habría que señalar que fue publicado en enero de 1942, quince años antes de la puesta en órbita del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, que marcó el inicio de la era espacial. Igualmente, habría que notar que el cuento aborda algunos puntos que lo expertos consideran serán relevantes en los próximos 50 años, a saber, la explotación minera del Sistema Solar, los derechos laborales de los trabajadores espaciales, y la posibilidad de existencia de vida fuera de la Tierra.

Como sabemos, después de que la misión Apolo 17 de la NASA despegó de la superficie de la Luna en diciembre de 1972, ningún humano se ha alejado de la Tierra más allá de una órbita baja. Esta situación está por cambiar, dado el interés de los Estados Unidos y de China en realizar misiones tripuladas a la Luna antes del final de la presente década, y de extenderlas hasta el planeta Marte en la década siguiente.

En este contexto, la “Royal Society”, la sociedad científica inglesa que en algún momento fue presidida por Isaac Newton, acaba de hacer público el reporte “Science: 2075”, en el que expone perspectivas para la exploración del espacio en los siguientes 50 años. De acuerdo con dicho reporte: “A lo largo de milenios, la humanidad ha expandido progresivamente sus áreas de actividad —primero en tierra, luego en el mar y finalmente en la atmósfera— a un ritmo acelerado. El espacio exterior es la siguiente área de expansión de la actividad humana. Se ha establecido presencia humana en la órbita cercana a la Tierra, pero en las próximas décadas se intensificará la exploración del espacio interplanetario, lo que podría dar lugar al establecimiento de bases a largo plazo”. El reporte de la Royal Society no intenta predecir el futuro sino: “…indicar la dirección del viaje para que la sociedad pueda estar mejor preparada”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un aspecto de la exploración espacial que despierta un considerable interés es la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. Al respecto, el reporte Science: 2075 hace notar que la profundidad de conocimientos sobre la física y la química del espacio, obtenidos mediante telescopios e instrumentos sofisticados de análisis, ha consolidado a estas dos ciencias como universales. En contraste: “las ciencias biológicas (el estudio de la materia conocida como vida) parecen estar confinadas a un solo planeta en el universo observable. ¿Es cierto que la vida está realmente confinada a un solo planeta o pueden encontrarse ejemplos de vida más allá de la Tierra?”. De acuerdo con Science: 2075, la exploración del espacio en los próximos 50 años podría encontrar vida extraterrestre, y esto tendría un impacto profundo en nuestros conocimientos sobre la naturaleza y origen de la vida.

Dada la intensificación de la actividad en el espacio, pronto será posible la minería espacial, y ante esta posibilidad, cabe preguntarse si el Tratado sobre el Espacio Exterior, que prohíbe la apropiación de un cuerpo espacial por alguna nación, reglamenta la minería espacial. Al respecto, podemos leer en el reporte Science: 2075, “No está claro si el Artículo II del Tratado del Espacio Exterior prohíbe explícitamente la propiedad de recursos extraídos de cuerpos planetarios como la Luna y asteroides. Si bien se establece que el territorio en sí no puede ser reclamado por una nación y debe ser libre de ser explorado e investigado por todos los estados, no está tan claro qué incluye la “apropiación nacional” ni si la utilización de recursos in situ, como la minería, estaría cubierta; sobre todo porque las empresas comerciales, según algunas interpretaciones del Tratado del Espacio Exterior, podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de la “apropiación nacional”.

Adicionalmente, leemos en Space: 2025, “El número de personas que viven y trabajan en el espacio, muy probablemente concentradas en la Luna y Marte, podría crecer sustancialmente durante la próxima década. Los trabajadores espaciales requerirán salvaguardas legales a largo plazo, que proporcionen a las personas medidas para proteger su salud y bienestar, así como la posibilidad de derechos más específicos para cosas como regresar a la Tierra. La cuestión de qué responsabilidades y deberes tienen las empresas espaciales comerciales hacia su fuerza laboral espacial sigue siendo una pregunta abierta”.

Dado todo lo anterior, quizá estaríamos de acuerdo en que Isaac Asimov, con su cuento “Navidad en Ganímedes”, se adelantó unos cien años a su tiempo.