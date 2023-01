¿Por qué no tienes una tasa de reclutamiento alta?

Constantemente escucho las quejas de las personas de las áreas de recursos humanos, capital humano, reclutamiento y selección, etc. en relación con estas nuevas generaciones que no se les da gusto con nada y que más tardan en reclutarlos para que ingresen a una empresa que lo que tardan en salirse de ella.

Siempre lo he dicho y lo sostengo, el marketing no solo se tiene que hacer hacia fuera, tienes que ver por tu cliente interno (colaborador) y hacer esfuerzos de mercadotecnia, promoción, publicidad y demás herramientas para que la gente que tienes trabajando y la que pueda llegar este contenta dentro de tú empresa.

Ya se acabaron las épocas de “Esclavitud” (jajajajaja) en donde las empresas eran las que decidían quien era mejor para desempeñar el puesto vacante, hoy esas estrategias de reclutamiento han cambiado e incluso se suscitan las bromas entre los encargados de estas áreas diciendo “Aquí en la empresa ya estamos desesperados, prácticamente les hacemos la prueba del espejo”, para quienes no sepan como es esta prueba déjenme les comento que consiste en ponerle un espejo pequeño debajo de la nariz y en cuanto se empeñe y de signos de vida, lo contratan inmediatamente. Claro que esto solo es una broma, pero la desesperación de dichos ejecutivos por cubrir los puestos vacantes los han orillado a hacer contrataciones que no han resultado ser efectivas para la eficiencia e intereses de la empresa.

Hemos recabado información muy diversa a través de entrevistas con personas de las áreas de recursos humanos tanto de empresas del ámbito industrial, comercial y de servicios en donde nos dicen que para reponer la pérdida de una persona que renuncia o despidan invierte aproximadamente US $1,500 (Industria) por persona, esto es un dineral.

¿Por qué es tanto dinero? Imagínate que tienes que hacer el proceso de reclutamiento y todos los pasos que involucra; publicar la vacante, esperar el tiempo para que lleguen las solicitudes, revisarlas con detalle, hacer la selección de los candidatos más adecuados para el puesto, citarlos para primera entrevista, hacer las entrevistas, verificar las referencias, seleccionar los mejores candidatos, citarlos para una segunda entrevista, hacer estudio socio económico, hacer la selección, hacer la propuesta económica, pruebas físicas, contratación, inducción y por fin que empiece sus labores formales.

A que me refiero con meter un poco de marketing tanto al proceso de reclutamiento como de inducción; pues debemos de empezar a hablar con los candidatos de los puntos del trabajo que son más atractivos para ellos, y para eso enumero algunos de ellos:

l Composición de salario.

l Forma de pago.

l Los días que se hacen los pagos (semanal, c/15 días.)

l Cumplimiento en el pago de la nómina.

l Vales de despensa, gasolina, etc.

l La razón y beneficios de utilizar uniforme.

l Los días de vacaciones que le corresponden y la frecuencia con las que los pueden tomar.

l Transporte hacia la empresa.

l Hay que especificar que son las prestaciones de ley y decir las que tienen extra.

l Posibilidad de crecimiento en la empresa.

l Hablar de la empresa y su trayectoria.

l Casos de éxito de colaboradores que han entrado en un nivel similar y el desarrollo que han alcanzado.

l En fin con esto me refiero a hablar de todo lo positivo que tiene la empresa, que seguramente todas las empresas tienen muchos puntos positivos.

Pero que pasa en realidad en la mayor parte de las empresas; como ya existe cierta premura de que la gente empiece a trabajar, se le habla de sus obligaciones y penalizaciones. “La entrada es a las 7:00 hay una ruta que pasa cerca de tu casa y tienes que estar puntual, por cada 3 retrasos pierdes tu bono de puntualidad y si falta en “X” ocasiones pierdes tu bono de asistencia”, etc.

Verdad que no suena atractivo, a cualquiera nos daría flojera, no solo no queremos esa empresa, no queremos trabajar, no suena atractivo.

¿Qué estás dispuesto a cambiar en tus procesos de reclutamiento para tener mayor efectividad en la selección del personal?

