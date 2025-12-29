Prensa terrorista

"La emisión de las ideas

por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre

la facultad de pensar".

Benito Juárez

El pasado 6 de diciembre estalló un vehículo frente a la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, dejando un saldo de cinco muertos, incluido el conductor, y 12 heridos. La Fiscalía General de la República dijo primero que había iniciado una investigación por terrorismo, pero luego la cambió por delincuencia organizada. El 8 de diciembre, el secretario de seguridad Omar García Harfuch explicó: "Como sabemos, en la ley tanto mexicana como internacional el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales; en este caso, son específicamente actos criminales para ampliar sus actividades criminales".

No todo el mundo está de acuerdo. El presidente estadounidense Donald Trump ha designado a varios grupos de narcotraficantes mexicanos como terroristas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, denunció el 7 de diciembre la explosión de una "motobomba" en Balboa, Cauca, con un saldo de "siete heridos civiles", como "una acción que se llama terrorismo" porque "sus autores se dedican. a cuidar el narcotráfico de cocaína. Aquí sí Trump tiene razón".

Pero si para el gobierno federal mexicano la detonación de una bomba que deja cinco muertos no es terrorismo, en Veracruz sí lo es el trabajo de un periodista. La fiscalía de Veracruz detuvo el 24 de diciembre al reportero Rafael León Segovia, mejor conocido como Lafita, por los delitos de "terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública". No hay indicio de que haya detonado algún explosivo o haya matado a nadie, ni por razones políticas, ideológicas, religiosas o sociales, ni por ninguna otra. Simplemente ha realizado su trabajo de informar. Pero en Veracruz informar es ya un acto terrorista.

La gobernadora Rocío Nahle, la misma que dijo que la maestra Irma Hernández, secuestrada y torturada por una banda de criminales, murió por un infarto, declaró ahora en una entrevista radiofónica: "En Veracruz hemos vivido un año donde perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con exceso, y de parte de mi gobierno no ha habido ni un solo reclamo o señalización. En Veracruz no se le corta la libertad de expresión a nadie". Pero hasta el momento ni ella ni la fiscalía estatal han dado a conocer información que pudiera sugerir que el detenido participó en algún acto de terrorismo.

No es este el único caso en que una persona es detenida en nuestro país por los delitos de informar o protestar. El gobierno michoacano de Alfredo Ramírez Bedolla encarceló el 2 de noviembre a un joven de 22 años, Raúl Meza, por participar en una protesta tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Apenas fue liberado este 27 de diciembre, después de 56 días en la cárcel y presuntos malos tratos. La fiscalía de Michoacán también ha detenido a una mujer, Cristina "N", "por el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos. en agravio de un servidor público de Nuevo Parangaricutiro". A esto hay que añadir la censura impuesta a Jorge González y Tribuna de Campeche por el gobierno de Layda Sansores y las demandas por supuesta violencia política de género a quienes han criticado a políticos vinculados con el régimen.

La presidenta Sheinbaum ha declarado que en México "no reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión". La sociedad, sin embargo, tiene otros datos. Vivimos en un país en el que detonar una bomba en la vía pública no es terrorismo, pero sí informar sobre lo que sucede en un estado como Veracruz.

Ganador

Las exportaciones mexicanas subieron 6.8 por ciento en dólares en enero-noviembre de 2025 y las importaciones 3.3 (INEGI). El 85 por ciento de los productos mexicanos siguen entrando a Estados Unidos sin arancel. Los productos mexicanos pagan en promedio 4.7 por ciento contra 37.1 de los chinos (WSJ).

