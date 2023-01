¿Qué es el IKIGAI y cómo te ayuda en tu ámbito laboral?

Esta sencilla palabra de origen japonés “IKIGAI” tiene un significado sumamente profundo y que cada vez es más reconocida por personas de diferentes partes del mundo.

IKIGAI: LA RAZÓN DE VIVIR, AQUELLO

QUE LE DA SIGNIFICADO A LA VIDA

Puede parecer muy filosófico o aspiracional, sin embargo, ponte a pensar y dime si puedes expresar claramente ¿Cuál es tu razón de vivir cada día? ¿Qué es lo que te motiva para despertar cada mañana? ¿Qué te provoca felicidad?

Aquellas personas que han reconocido su IKIGAI, experimentan una gran alegría por sentirse vivo, se mantienen entusiastas, motivados y tienen la capacidad de ser resilientes y mantener su fuerza interna, desde luego que saben para que viven y hacia donde quieren dirigir su vida.

Para poder saber si hemos alcanzado el IKIGAI personal, es necesario contemplar cuatro factores esenciales:

l Las cosas que nos gusta hacer.

l Nuestras fortalezas o aquello que sabemos hacer bien.

l Las cosas por las que nos pagan nos podrían pagar o por las que estamos dispuestos a recibir un pago de parte de otras personas.

l Las cosas que el mundo necesita.

Hay que ser muy realistas en definir quién puede encontrar su IKIGAI con mayor facilidad pues un excelente músico, no solo por ser bueno alcanzará su IKIGAI, también es importante que disfrute lo que hace y con esto me refiero que hay millones de personas en todo el mundo que hacen las cosas que tienen que hacer de forma profesional y bien, pero en muchas de las ocasiones no disfrutan de lo que hacen por ende, será muy complicado que alcancen su IKIGAI.

Te suena haber escuchado frases como estas… “No me gusta el trabajo en el que estoy”, “La carrera que estoy estudiando ya no me llena”, “La relación con mi pareja ya no me emociona ni me siento agusto cuando salgo o estamos juntos”, etc. etc. etc.

Tal vez estés pensando… “Esas frases solo las dicen los jóvenes, pues estas nuevas generaciones no las tienen contentas con nada”. Quiero decirte que tal vez es cierto, pero es que estas nuevas generaciones son más conscientes de que es necesario disfrutar el camino mientras llegan a sus metas y no solo disfrutar el final de éste.

Te has puesto a pensar detenidamente sobre los estereotipos que vivimos en la actualidad, bueno y desde hace muchos años, en donde estamos trabajando con toda la fuerza durante nuestra etapa de joven y adulto para que en un futuro ya de “viejos” nos jubilamos y ahora si hagamos lo que queramos. Jajajajajaja, la verdad es que cuando te jubilas lo que más tienes es tiempo, pero ya no tienes ánimos de salir de viaje, ya no puedes comer muchas cosas, ya no puedes hacer tanto ejercicio y llevas a cabo muchas actividades de forma limitada. Esto lo expreso con mucho respeto y generalizando, ya que sé que ha un sinnúmero de adultos mayores que se mantienen sanos y activos pero en su gran mayoría no lo es así.

Hay un lugar en Japón llamado Okinawa en donde los adultos mayores llevan una vida muy activa pero sobre todo muy sana, es más, las personas de 80 años son consideradas como jovenzuelos por parte de los más grandes.

En este lugar las personas a las que nos referimos siguen haciendo sus caminatas diarias, conviven con sus amigos, preparan sus alimentos, tienen sus jardines en donde siembran y cosechan frutas y verduras para su propio consumo y en ocasiones hasta para venderles a terceros, practican artes marciales y actividad física diaria.

Tu IKIGAI puede cambiar de acuerdo con la etapa de la vida en la que te encuentres, es válido y hasta recomendable que lo actualices conforme avanzan los años, pues no es lo mismo para un joven que tal vez esté pensando en formar una familia y recién tiene hijos que para un abuelo el hecho de poder saludar a sus nietos puede darle gran felicidad.

Ejemplos del IKIGAI de habitantes centenarios en Okinawa…

Pescador… Salir a pescar tres veces por semana para su familia

Maestro de Karate… Transmitir sus conocimientos a sus alumnos

Mujer 102 años… Estar con su tataranieta y tomarla en sus brazos

Ahora si me puedes decir ¿Cuál es tu IKIGAI?

