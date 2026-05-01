¿Quién es Nicole?

"A Nicole no le enseñaron

a defenderse de la violencia.

Le enseñaron a aguantarla."

Hay historias que no empiezan con un golpe. Empiezan mucho antes. En decisiones que no parecen decisiones, en salidas que no son libertad, en vidas que se van acomodando dentro de límites cada vez más estrechos.

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Nicole no empezó rompiendo reglas. Empezó obedeciéndolas.

Desde los dos años, su cuerpo fue territorio vigilado. Un accidente doméstico le dejó epilepsia y, con ella, una infancia marcada por el "no": no corras, no saltes, no te desveles, no veas televisión. El cuidado se volvió límite; el límite, forma de vida. Crecer así no enseña a elegir, enseña a adaptarse.

En casa, la disciplina tenía forma clara. Un padre estricto, una madre tradicional. Las comparaciones eran constantes: por qué no eres como tu hermano, por qué no estudias derecho. Afuera, la escuela no fue refugio: fue escenario de exclusión. Faltas por consultas médicas, burlas por ir al neurólogo, la etiqueta fácil de "loca". La autoestima, al piso.

Y, sin embargo, Nicole encontró una grieta: el boxeo.

Entró a un espacio donde no había mujeres. El entrenador fue claro: no habría trato especial. Nicole aceptó. Aguantó el ritmo, el golpe, la mirada. El boxeo no fue un pasatiempo: fue su primer acto de existencia. Por primera vez, su cuerpo no era una limitación, era una herramienta.

Pero las grietas también se cierran.

La familia se mudó lejos, sin transporte, sin acceso al gimnasio. El boxeo desapareció de su vida. Con él, se fue la única forma legítima de escape que había construido. Y cuando se pierde una salida real, cualquier otra empieza a parecer suficiente.

Entonces apareció otra.

Un mensaje en redes, insistente pero cordial. Un joven mayor, atento, detallista. No hubo enamoramiento. Hubo oportunidad. Cuando en casa le exigieron "traer un novio", Nicole no eligió amor: eligió salida.

Lo que siguió no fue una decisión clara. Fue una inercia.

Él llegó una noche pidiendo quedarse "unos días". La puerta se abrió. La casa lo absorbió. Y sin que nadie lo nombrara, Nicole empezó a vivir una vida que no había elegido: lavar ropa, preparar comida, sostener rutinas. La hija dejó de ser hija para convertirse en algo más parecido a una esposa en formación.

Seis meses después, la boda ya estaba en marcha.

No por convicción, sino por una mezcla de presión, costumbre y una idea rígida de "decencia". En esa lógica, presentar a un novio no era un paso: era un destino. Y la salida que Nicole creyó encontrar comenzaba, sin que ella lo supiera, a cerrarse por dentro.

Antes de que la historia se explique por sus consecuencias, vale la pena entender su origen.

Nicole no es una excepción. Es el resultado de muchas capas: una infancia limitada por el miedo, una adolescencia atravesada por la exclusión, un breve descubrimiento de libertad y la pérdida de ese espacio. Es, también, la historia de cómo se construyen decisiones cuando no hay demasiadas opciones.

Porque a Nicole no la formó la rebeldía. La formó la restricción.

Esta es la primera entrega de una serie de tres partes. I. La formación en la restricción II. La violencia que se aprende a aguantar III. Cuando el sistema también falla. Mientras tanto la lucha por la justicia a Lia continuará, mientras tanto tenga aliento Nicole.

Las y los espero el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com