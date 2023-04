El 10 de julio del 2021 escribí en este espacio mis opiniones acerca de la regularización de los autos chocolate, que en este momento vale la pena recordar:

Ricardo Gallardo Cardona anunció que, durante su gobierno y con la finalidad de poner en orden las condiciones en que se encuentran miles de vehículos que transitan diariamente por la ciudad, se estará implementando acciones encaminadas a regularizar los llamados «autos chocolate».

En redes sociales se difundió un video explicando que para enfrentar la corrupción que impera en las corporaciones policiacas, con esta política los ciudadanos podrán contar con todos los documentos y requisitos sin la tradicional «mordida». Afirmó: «Acabaremos con un negocio de 400 millones de pesos».

En mi opinión lo peor que puede hacerle a la ecología y a la salud de las personas, es permitir el uso de autos chocolates, San Luis no está preparado para esto, pues al aumentar el parque vehicular se ensuciará más el aire de nuestra ciudad. Pero bueno, es un hecho notorio que el PVEM de medioambiente no sabe nada.

No poner restricciones es fomentar que se contamine más la atmósfera, si no se hacen las regulaciones ambientales, esto terminará siendo una pésima decisión. Ni México, y mucho menos nuestra ciudad, merece ser el basurero vehicular de Estados Unidos.

Actualmente se cuenta con un PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-236-SE-2020, Vehículos automotores-Condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular que no exceda 3,857 kg, que debería estar próxima a publicarse porque se agotó el proceso de creación que marca la ley. (Esta norma ya es oficial y se publicó en el DOF el 3 de mayo del 2022)

Esta norma establece los criterios de inspección técnica para determinar las condiciones físico-mecánicas para circular bajo condiciones de seguridad. Indica que los vehículos se someterán a inspección técnica según los intervalos siguientes:

a) Los de transporte particular: cuatro años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo y a partir de entonces, cada dos años hasta el noveno año.

b) Los de transporte particular de 10 años o más posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo: cada año.

c) Los de uso intensivo: un año después de la fecha de su comercialización como vehículo nuevo y a partir de entonces, cada año.

La inspección técnica incluye: carrocería y chasis, piso, interior (asientos y sus anclajes, cinturones de seguridad y sus anclajes, velocímetro y claxon); sistema de iluminación (faros delanteros, luz de reversa, direccionales, de advertencia, de freno, de placa trasera, cuartos y de identificación), sistema de frenos, de dirección y de suspensión; motor y transmisión, así como depósitos fijos y canalizaciones en los vehículos que utilizan gas como combustible.

Precisamente no debe perderse de vista que los autos chocolate son mayormente de características "viejas", lo cual influye a generar contaminación y no sólo del aire. Es por eso que no debe ignorarse esta norma ni los lineamientos antes citados, pues la calidad del aire en nuestra ciudad no es buena como para agregar este nuevo factor.

Los automotores representan una fuente importante de contaminación del aire. Las emisiones procedentes de los escapes de estos vehículos contienen monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que son liberados a la atmósfera en importantes cantidades; son los componentes del "smog". Por esta razón, las zonas urbanas más pobladas son las que sufren la mayor contaminación de este tipo.

La contaminación vehicular del aire produce efectos nocivos para la salud humana. Los estudios epidemiológicos estableciendo comparaciones entre áreas urbanas (elevado nivel de contaminación) y áreas rurales (bajo nivel de contaminación) demuestran que el aumento de los casos de enfermedades respiratorias está relacionado con las primeras.

Gallardo debería proponer soluciones verdes para nuestra ciudad, promover un transporte más sustentable, mejorar el público, propiciar la movilidad eficiente, así como convocar a todos los sectores de la población para generar en conjunto buenas propuestas y no pésimas ocurrencias.

Como potosino exijo del Gobernador electo acciones tendientes a mejorar nuestro entorno y no propuestas absurdas que son tomadas sin el mínimo grado de eco-conciencia.

Delírium trémens.- ¿Aprovechó Gallardo, frente al presidente, la oportunidad histórica para proteger el ANP de la Sierra de Álvarez?

