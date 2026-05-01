Relevancia de la confianza y gobernanza en Latinoamérica

América Latina y el Caribe han sido testigos relevantes de avances institucionales en su historia reciente, tras el proceso de redemocratización desde 1980 hasta la fecha, en ese contexto el Estado ha asumido un papel destacado en el crecimiento de los países de la región desempeñando las funciones de regulación, proveedor de servicios e incluso de inversión a pesar de este importante desafío para hacer la transición del subdesarrollo al desarrollo, la situación se hizo especialmente evidente en las manifestaciones populares que tuvieron lugar en 2019 particularmente en Brasil. En la publicaciónque, entre otros, elabore con el Mtro. Augusto Nardes de Brasil y el Dr. Eber Betanzos, titulada Gobernanza Pública el reto de América Latina y el Caribe, donde abordamos el tema de gobernanza pública un reto relevante para todaAmérica Latina y el Caribe, logramos avanzar en el contexto de la OLACEFS, en compartir trabajos conjuntos para fortalecer y enfrentar desafíos globales, especialmente los que conformaron la agenda 2030 de Naciones Unidas.Así como las cuestiones nacionales y locales que repercuten en el desarrollo económico y social de las naciones.

Uno de los temas abordados necesariamente para implementar la gobernanza o política pública de las entidades Subnacionales ha sido la división de responsabilidades entre la población, como la educación y la salud lo cual exige una acción coordinada y eficiente para superar los desafíos.

Desde un principio pensamos que los gobernantes que han liderado, además de los esfuerzos técnicos, consideraban como necesario una eficiente coordinación interna y externa, lo que impulsaría una mejora integral y sostenible de las organizaciones y políticas públicas bajo su responsabilidad.

En el caso de México fui representado con grandes posibilidades de éxito que el proyecto propuesto para América Latina y el Caribe, a Eber Omar Betanzos mi Secretario Técnico de la ASF, encargado de la Secretaria Ejecutiva de OLACEFS, quien se unió con los compañeros de Brasil.

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Es importante destacar la labor desarrollada por el Tribunal de Cuentas de la Unión y el proceso de modernización estructural de Brasil, lo cual fue de particular relevancia dada la complejidad que las instituciones y la coordinación necesaria,para lograr una arquitectura constitucional federal, como México y Brasil.

Países como México requerimos niveles eficientes de gobernanza, de forma tal que en el orden federal esté plenamente consolidada en los tres órdenes de gobierno. Que se eliminen rezagos importantes en cuanto a la disponibilidad de recursos materiales y financieros, las capacidades técnicas de los funcionarios y la calidad del servicio que rinden a la sociedad. Por consiguiente, es relevante asumir que la gobernanza debe de permear la totalidad de la administración pública de los tres niveles de gobierno, para poder lograr el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos en nuestros países y esta sea permanente y no estacional.

Es claro que al servicio público no debe de entenderse únicamente como un sistema de trámites si no como un conjunto de valores que lo comprometan éticamente con la sociedad y los ciudadanos, de forma tal que sus condiciones de vida sean mejores con el apoyo de la acción gubernamental.

La importancia social de la confianza es un asunto vital para los ciudadanos, bajo las directrices de un proyecto económico, social y político renovado, pues es precisamente en dicha confianza en donde radica la credibilidad de las acciones que se lleven a cabo.

La rendición de cuentas y la transparencia son prácticas indispensables para lograr estos objetivos.

brunodavidpau@yahoo.com.mx