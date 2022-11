¿Sabías que un plan de comunicación efectiva en la empresa aumenta las satisfacción de los colaboradores?

Las empresas suelen tener conflictos operativos de forma constante, algunos relacionados con el desempeño de sus colaboradores, otros tantos que tienen que ver con falta de capacitación, el no contar con los equipos o herramientas necesarias para trabajar de forma adecuada, la actitud del personal, etc. Sin embargo, para los jefes y las áreas de RH es muy fácil culpar a los colaboradores cuando cometen algún error. El problema no es que se cometan errores, el problema es no averiguar de donde provienen estos errores, investigar la causa de origen, para que no se repitan ni por la misma persona ni por alguien más del equipo de trabajo. Una vez detectado el origen o causa de los errores se hacen los planes de trabajo necesarios para modificar lo que sea necesario y se debe de comunicar a la organización o cuando menos a los involucrados para que se considere completo el proceso y así ir aumentando la productividad.

En sentido estricto ¿Qué es comunicar? Claro está que podemos encontrar un sinnúmero de definiciones, aunque me gustaría utilizar la siguiente: intercambiar o difundir un conocimiento, hacia otras personas. Esta comunicación estará ligada al hecho de compartir información / ideas / sentimientos, incluso creencias a través de los diversos medios (mensajes, conversaciones, imágenes, gestos, etc.).

Así que con base en nuestra definición, podemos argumentar que las personas requerimos de comunicación permanentemente, sin embargo lo que sucede es que no siempre se hace de manera precisa lo que provoca que el mensaje sea interpretado de diversas maneras e incluso de acuerdo con la conveniencia de cada persona que lo recibe.

La forma de ser del mexicano en general con relación a cuando recibe alguna información, suele conformarse con lo que le dicen y pocas veces investiga con mayor profundidad lo que provoca entonces gran confusión con respecto a que el mensaje se interprete de diferente manera a como debía haber sido y genera conflictos.

Las áreas de RH dentro de las empresas cometen uno de los errores de comunicación más comunes que pudiera evitar dolores de cabeza una vez reclutada la gente y es que en la mayor parte de las contrataciones a las personas les dicen “Tienes todas las prestaciones de ley” el detalle es que aún y cuando tengan todas las prestaciones de ley en muchas ocasiones ni siquiera las personas de RH o encargadas de reclutamiento conoce a fondo todas las prestaciones de ley y por tanto no lo comunican de manera adecuada.

En una ocasión me tocó platicar con un cliente que me comentó lo siguiente: “uno de los empleados que habíamos contratado, pide sus vacaciones al término de un año de estar con nosotros y solicita hablar conmigo porque estaba demasiado molesto pensando en que lo estábamos engañando, cuando lo atiendo me expresa su molestia y me dice que no era cierto que le ofrecimos prestaciones superiores a las de ley porque el área de RH solo le estaba autorizando 14 días de vacaciones y que eso no podía ser, así que le pregunté entonces, ¿Cuántos días estabas esperando? Y me contestó… En mi anterior trabajo me daban tres semanas (21 días). Por lo que tuvimos que explicarle con el libro de la ley federal del trabajo en la mano, lo que dice la ley y se dio cuenta que de acuerdo con su antigüedad y derecho por ley le correspondía una semana y se le estaban otorgando dos, claro que la molestia no se le quitó, pero nos dimos cuenta de que mal informamos a la gente cuando la reclutamos y a partir de ahí en su sesión de inducción le explicamos con detalle en qué consisten sus prestaciones de ley”

Te damos unos tips para tener una comunicación efectiva con tu gente

1.- Dirige la vista a la(s) persona(s)

2.- No interrumpas

3.- No cambies de tema

4.- Muestra empatía

5.- Responde de manera verbal y no verbal

6.- Juzga el contenido pero no a las personas

7.- Comunica con fundamento

8.- Asegúrate que se haya entendido el mensaje

9.- Aclara las dudas

