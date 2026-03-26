San Luis de los Baches

A punto de cumplir un quinquenio en el poder (2021-2026) y previo a las próximas elecciones de 2027, es oportuno realizar un corte de caja de la gestión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí (de los Baches), quien no cumplió las expectativas, ni resolvió los problemas públicos locales.

Comencemos con la movilidad, la ciudad no es amable para las personas con discapacidad, ni con el peatón, incumplió con su promesa de darle mantenimiento y construir ciclovías, prefirió quedar bien con grupos empresariales que con los ciclistas. El alcalde promociona su afición por el deporte de la bicicleta, pero contradictoriamente no mejoró la infraestructura.

Sobre el agua, Interapas sigue endeudado, Galindo Ceballos no tuvo los oficios para concretar acuerdos de colaboración con las distintas alcaldías de la Zona Metropolitana. Definitivamente, el servicio no se cumple para todos los ciudadanos y no hay una solución a largo plazo.

En lo referente a Parques y Jardines, por el momento, fracasó el intento de rehabilitar el Parque de Morales. Desde mi perspectiva, uno de los aciertos fue rescatar el Festival de la Primavera y el Festival de las Letras, gracias al genio cultural y artístico de Daniel García Álvarez de Llera (1954 2024).

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La administración municipal reprueba en combate a la corrupción, fueron denunciadas áreas como Comercio y Protección Civil, además, de la opacidad en el caso Rich. Sin olvidar el nepotismo del apellido Galindo: Bertha Estela Arriaga Márquez, esposa y titular del DIF, es senadora suplente del PAN; Sebastián Galindo Arriaga fue nombrado concejal regidor en Villa de Pozos, sin trabajo político previo, otro nepobaby de las élites potosinas.

El ayuntamiento se convirtió en una agencia de colocación de los últimos cuadros priistas afines a Galindo y para mantener los acuerdos con la dirigencia de Acción Nacional como lo documentó Pepe Alemán en ContraRéplica, La danza de los millones azules con cargo a la hacienda municipal capitalina (https://slp.contrareplica.mx/node/86672). Se olvidaron de la profesionalización de la administración pública.

En la pasada semana, Galindo visitó a Alito Moreno, dirigente del PRI; se alineó con la derecha española, Cayetana Álvarez de Toledo lo destapó como perfil para gobernador y apareció con el dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera. Entre tanta grilla electoral me pregunto a qué hora atiende y resuelve los problemas públicos locales.

Por ejemplo, los baches, el principal problema en la percepción y en la realidad, en ese sentido propongo cambiarle el nombre a San Luis Potosí por San Luis de los Baches. Galindo puede continuar invirtiendo en marketing político, pagar portales digitales para el golpeteo político y seguir promocionándose, los hechos evidencian que su reelección fue una oportunidad perdida para la ciudad.

El PRI es el partido con más negativos y Acción Nacional sumará los errores de la administración de Galindo, quien difícilmente cumplirá con su aspiración de ser gobernador. Su periodo será recordado por el nepotismo, sus viajes sin resultados, su simpatía ideológica con las derechas españolas (Ayuso, Cayetana o Almeida), y, en especial, por la ausencia de resultados.