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Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

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San Luis de los Baches

Por Israel López Monsiváis

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A

A punto de cumplir un quinquenio en el poder (2021-2026) y previo a las próximas elecciones de  2027, es oportuno realizar un corte de caja de la gestión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de  San Luis Potosí (de los Baches), quien no cumplió las expectativas, ni resolvió los problemas  públicos locales. 

Comencemos con la movilidad, la ciudad no es amable para las personas con discapacidad, ni con  el peatón, incumplió con su promesa de darle mantenimiento y construir ciclovías, prefirió quedar  bien con grupos empresariales que con los ciclistas. El alcalde promociona su afición por el deporte  de la bicicleta, pero contradictoriamente no mejoró la infraestructura. 

Sobre el agua, Interapas sigue endeudado, Galindo Ceballos no tuvo los oficios para concretar  acuerdos de colaboración con las distintas alcaldías de la Zona Metropolitana. Definitivamente, el  servicio no se cumple para todos los ciudadanos y no hay una solución a largo plazo.  

En lo referente a Parques y Jardines, por el momento, fracasó el intento de rehabilitar el Parque de  Morales. Desde mi perspectiva, uno de los aciertos fue rescatar el Festival de la Primavera y el  Festival de las Letras, gracias al genio cultural y artístico de Daniel García Álvarez de Llera (1954 2024). 

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La administración municipal reprueba en combate a la corrupción, fueron denunciadas áreas como  Comercio y Protección Civil, además, de la opacidad en el caso Rich. Sin olvidar el nepotismo del  apellido Galindo: Bertha Estela Arriaga Márquez, esposa y titular del DIF, es senadora suplente  del PAN; Sebastián Galindo Arriaga fue nombrado concejal regidor en Villa de Pozos, sin trabajo  político previo, otro nepobaby de las élites potosinas. 

El ayuntamiento se convirtió en una agencia de colocación de los últimos cuadros priistas afines a  Galindo y para mantener los acuerdos con la dirigencia de Acción Nacional como lo documentó  Pepe Alemán en ContraRéplica, La danza de los millones azules con cargo a la hacienda  municipal capitalina (https://slp.contrareplica.mx/node/86672). Se olvidaron de la  profesionalización de la administración pública.  

En la pasada semana, Galindo visitó a Alito Moreno, dirigente del PRI; se alineó con la derecha española, Cayetana Álvarez de Toledo lo destapó como perfil para gobernador y apareció con el dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera. Entre tanta grilla electoral me pregunto a qué hora atiende y resuelve los problemas públicos locales.

Por ejemplo, los baches, el principal problema en la percepción y en la realidad, en ese sentido  propongo cambiarle el nombre a San Luis Potosí por San Luis de los Baches. Galindo puede  continuar invirtiendo en marketing político, pagar portales digitales para el golpeteo político y  seguir promocionándose, los hechos evidencian que su reelección fue una oportunidad perdida  para la ciudad. 

El PRI es el partido con más negativos y Acción Nacional sumará los errores de la administración  de Galindo, quien difícilmente cumplirá con su aspiración de ser gobernador. Su periodo será  recordado por el nepotismo, sus viajes sin resultados, su simpatía ideológica con las derechas  españolas (Ayuso, Cayetana o Almeida), y, en especial, por la ausencia de resultados. 

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